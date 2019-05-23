В России начались продажи Zotye T600 с ГБО

Российские дилеры Zotye начали продажи кроссоверов Zotye T600 с заводским газобаллонным оборудованием.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», автомобили с ГБО оснащаются только 1,5-литровым турбированным мотором с механической коробкой передач. В комплектации Luxe они стоят 999 тыс. 990 рублей, в Royal – 1 млн 038 тыс. 590 рублей. Обслуживание ГБО происходит в дилерских центрах Zotye, причем одновременно с плановым ТО: межсервисные пробеги совпадают. Как заявляют в Zotye, работа двигателя на пропан-бутане не приводит к потери мощности. Заводить машину можно уже на газе, а запас хода увеличивается в среднем в 1,5 – 2 раза.

По итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры Zotye реализовали 756 автомобилей, что на 3% выше показателя годичной давности. Напомним, в настоящее время модельная линейка Zotye в России представлена двумя моделями – компактным кроссовером T600 и купе-кроссовером Zotye Coupa.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Зоти Моторс Рус» планирует провести сертификацию в 2019 году нового кроссовера Zotye Т700 и компактного «паркетника» T600 нового поколения. При этом текущее поколение Т600 покинет рынок в связи с остановкой производства в Китае.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».