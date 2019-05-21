22.05.19 Прочитали 813 раз

Рынок новых легковых автомобилей в Москве упал на 8%

Lider avtorinka v Moskve

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам апреля 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, показав снижение на 8,2% по сравнению с прошлым годом.

При этом здесь снова сменился лидер рынка: Volkswagen Polo вернул себе лидерство, утерянное в марте. Жители столицы приобрели эту модель в количестве 1158 экземпляров (+41%). На второе место опустился KIA Rio, который за отчетный период приобрели 960 москвичей (-33%). Далее в модельном рейтинге следуют кроссовер Hyundai Creta (817 шт.; -9%) и Skoda Octavia (803 шт.; +27%). А замыкает пятерку лидеров Hyundai Solaris с результатом в 698 экземпляров (-32%).

Также в ТОП-10 рынка новых легковых автомобилей в Москве по итогам апреля 2019 года попали: Skoda Rapid (667 шт.; +45%), Toyota Camry (648 шт.; +53%), Volkswagen Tiguan (609 шт.; -8%), KIA Optima (537 шт.; +33%) и Skoda Kodiaq (518 шт.), продажи которой выросли в 4 с лишним раза.

Быстро узнать цены новых автомобилей на российском рынке – можно на сайте «Цена авто».

, источник: www.autostat.ru

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