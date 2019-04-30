В России продано более 160 тысяч автомобилей сегмента SUV

За период с января по март нынешнего года в России было реализовано 160,1 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», сегмент SUV по-прежнему остается крупнейшим на российском рынке с долей 43,6%.

Наибольшей популярностью у россиян среди автомобилей данного сегмента по-прежнему пользуется продукция Hyundai. Так, в 1 квартале 2019 года было продано 24,4 тыс. кроссоверов и внедорожников этой корейской марки, что составляет более 15% от общего объема.

На второе место по продажам SUV вырвался японский бренд Nissan (17,9 тыс. шт.), сместив на третью позицию французский Renault (14,6 тыс. шт.). Также стоит отметить Toyota, KIA и Mitsubishi, реализация кроссоверов и внедорожников у которых превысила 10 тыс. единиц.

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