Динамика продаж автомобилей по сегментам в марте 2019 года

В первый месяц весны продажи новых легковых автомобилей в России составили почти 150 тыс. единиц, показав рост на 2,3% по сравнению с результатом марта 2018 года. При этом эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в двух сегментах российского рынка наблюдается падение.

Традиционно самым крупным сегментом российского рынка остается SUV, который в марте 2019 года показал рост примерно в 5%. За этот период было продано 65,3 тыс. кроссоверов и внедорожников, что составляет 43,6% от общего количества реализованных автомобилей в России. Лидером здесь остается Hyundai Creta (6498 шт.; +8,4%). На втором месте находится Renault Duster (3536 шт.; -13,8%), на третьем – Volkswagen Tiguan (3120 шт.; +1,8%).

Второй по объему продаж – сегмент В – в марте остался на уровне годичной давности. Автомобили этого класса за месяц разошлись тиражом в 57,6 тыс. экземпляров, что эквивалентно доле 38,4%. Тройку лидеров в этом сегменте LADA Vesta (12850 шт.; +40%), вторую строчку занимает еще одна отечественная модель – LADA Granta (10422 шт.; +24,4%), за которой располагается KIA Rio (8927 шт.; -9%).

Третью позицию среди рыночных сегментов занял D, на долю которого пришлось 5,9%. Реализация машин этого класса составила 8,9 тыс. единиц, показав при этом существенный рост (+23,4%). Немного уступил ему С-сегмент с долей 5,1%, что эквивалентно 7,7 тыс. реализованных экземпляров (-18,1%). Доля каждого из оставшихся сегментов составляет менее 3%.