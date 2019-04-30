23.04.19 Прочитали 2300 раз

У трех моделей сегмента SUV обновились российские ценники

У трех моделей сегмента SUV обновились российские ценники

Мониторинг цен на новые автомобили
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Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают отслеживать изменения цен на новые автомобили в России. В результате проводимого мониторинга было выявлено снижение цен на одну модель и подорожание у двух других.

Как отмечается, бренд Hawtai снизил цену своего кроссовера Laville во всех существующих комплектациях. О том, на сколько подешевел кроссовер китайской марки, можно узнать здесь.  

А вот у американского премиум-бренда Jeep цены на внедорожник Grand Cherokee выросли уже второй раз за месяц. При этом, повышение затронуло даже новые комплектации, появившиеся в продаже в начале апреля. Информация о величине удорожания и новых ценах на этот автомобиль содержится на сайте «Цена Авто».  

Наконец, еще один премиальный внедорожник – Lexus GX 460 – также стал дороже во всех своих комплектациях. Вся информация об этом содержится на сайте «Цена-Авто».  

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок». 

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили внедорожники цены suv кроссоверы hawtai jeep jeep grand cherokee lexus lexus gx 460

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