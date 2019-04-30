У трех моделей сегмента SUV обновились российские ценники

Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают отслеживать изменения цен на новые автомобили в России. В результате проводимого мониторинга было выявлено снижение цен на одну модель и подорожание у двух других.

Как отмечается, бренд Hawtai снизил цену своего кроссовера Laville во всех существующих комплектациях. О том, на сколько подешевел кроссовер китайской марки, можно узнать здесь.

А вот у американского премиум-бренда Jeep цены на внедорожник Grand Cherokee выросли уже второй раз за месяц. При этом, повышение затронуло даже новые комплектации, появившиеся в продаже в начале апреля. Информация о величине удорожания и новых ценах на этот автомобиль содержится на сайте «Цена Авто».

Наконец, еще один премиальный внедорожник – Lexus GX 460 – также стал дороже во всех своих комплектациях. Вся информация об этом содержится на сайте «Цена-Авто».

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».