Новый Range Rover Evoque представлен в России

В Москве состоялась презентация нового Range Rover Evoque, который поступит в продажу в июне 2019 года. О точной дате появления автомобиля у российских дилеров будет объявлено позже, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover.

Между тем новый Range Rover Evoque уже доступен для заказа в России с января 2019 года. Цены на новый Range Rover Evoque варьируются от 2 млн 929 тысяч до 4 млн 318 тыс. рублей, а спецверсия First Edition стоит от 4 млн 637 тыс. рублей.

Уже в базовой комплектации нового Range Rover Evoque имеется пакет холодного климата с предпусковым подогревом двигателя, подогревом сидений, руля, лобового стекла и зеркал заднего вида. Функция InControl Remote позволяет дистанционно закрыть и открыть автомобиль, определить его местоположение, задать необходимую температуру в салоне перед отправлением и отследить маршрут со смартфона, планшета или смарт-часов. Также на Range Rover Evoque по умолчанию доступны мультимедийная система Touch Pro с сенсорным 10-дюймовым экраном, передние и задние датчики парковки, камера заднего вида, рулевое колесо с отделкой кожей, светодиодные головные фары.

Набор систем активной безопасности и помощи водителю включает функцию предупреждения о выезде за пределы полосы движения, удержания полосы движения, контроля степени усталости водителя и систему автономного экстренного торможения. Кроме того, уже базовая версия модели имеет систему полного привода с функцией Terrain Response 2, которая автоматически распознает тип поверхности и дорожные условия, активизируя соответствующие настройки автомобиля.

Напомним, мировая премьера компактного представителя семейства роскошных внедорожников состоялась накануне в Лондоне. Габариты Evoque остались практически неизменными, однако благодаря новой архитектуре Premium Transverse Architecture (PTA) от Land Rover автомобиль предлагает больше внутреннего пространства. Удлиненная колесная база позволяет увеличить на 20 мм пространство для коленей и расширить отсек для хранения мелких предметов. Багажное отделение стало на 10% вместительнее (591 литр) и шире. При опущенном втором ряде сидений в пропорциях 40:20:40 объем багажника увеличивается до 1383 литров.

Новая архитектура PTA была разработана в целях интеграции электрических технологий: с момента запуска новый Range Rover Evoque доступен в версии 48-вольтного мягкого гибрида MHEV, который будет доступен в России только в версии с 2,0-литровым двигателем мощностью 300 л.с. Новый Evoque оснащен полным приводом и системой Active Driveline второго поколения с функцией Driveline Disconnect, а также системой Adaptive Dynamics.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».