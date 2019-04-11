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11.04.19 Прочитали 258 раз

Subaru и Changan подняли цены на свои модели

Subaru и Changan подняли цены на свои модели

Мониторинг цен на новые автомобили
Все ежемесячные обзоры

Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», показал, что в апреле изменились цены на некоторые модели Changan и Subaru.

Как отмечается, у китайского бренда Changan подорожал кроссовер CS35, причем во всех комплектациях. О том, на сколько выросли цены на этот автомобиль, можно узнать здесь.  

А вот у японской марки Subaru ценовые изменения затронули сразу три модели из шести, представленных в России. Обновленные ценники получили автомобили 2019 модельного года, а именно: седан Legacy, кроссоверы Forester и XV. Информация о величине удорожания и новых ценах на эти автомобили содержится на сайте «Цена Авто». 

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены changan changan cs35 subaru subaru forester subaru xv subaru legacy

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