Subaru и Changan подняли цены на свои модели

Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», показал, что в апреле изменились цены на некоторые модели Changan и Subaru.

Как отмечается, у китайского бренда Changan подорожал кроссовер CS35, причем во всех комплектациях. О том, на сколько выросли цены на этот автомобиль, можно узнать здесь.

А вот у японской марки Subaru ценовые изменения затронули сразу три модели из шести, представленных в России. Обновленные ценники получили автомобили 2019 модельного года, а именно: седан Legacy, кроссоверы Forester и XV. Информация о величине удорожания и новых ценах на эти автомобили содержится на сайте «Цена Авто».

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».