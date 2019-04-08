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09.04.19 Прочитали 68 раз

Флагманский седан Audi A8 получил дизельную модификацию

Флагманский седан Audi A8 получил дизельную модификацию

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
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Российские дилеры Audi начали прием заказов на новую модификацию флагманского седана Audi A8 с дизельным двигателем V6, которая поступит в продажу в июне 2019 года. Автомобиль Audi A8 45 TDI quattro предлагается со стандартной или удлиненной колесной базой по цене от 6 млн 150 тыс. рублей и 6 млн 965 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба немецкой марки. Таким образом, премиальный седан Audi A8 теперь доступен для заказа на российском рынке в трех модификациях: Audi A8 45 TDI quattro (249 л.с.), Audi A8 55 TFSI quattro (340 л.с.) и Audi A8 60 TFSI quattro (460 л.с.).

Дизельный мотор 3.0 TDI развивает мощность 249 л. с., а максимальный крутящий момент достигает 600 Нм. Новая модификация Audi A8 45 TDI обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 6,5 секунд. Флагманский седан оснащается 8-ступенчатой коробкой передач tiptronic второго поколения. Расход топлива в смешанном цикле составляет от 6,6 литров на 100 км.

Автомобиль уже в стандартном исполнении получил систему постоянного полного привода quattro, адаптивную пневматическую подвеску, облегченную конструкцию кузова Audi Space Frame и опциональную систему динамического управления полным приводом. В список стандартного оборудования удлиненной версии Audi A8L включены климат-контроль с индивидуальной настройкой для четырех зон салона с сенсорным управлением, автоматическим режимом рециркуляции с датчиком качества воздуха, противоаллергенным пылевым фильтром и дополнительными воздуховодами; автодоводчик дверей; солнцезащитные шторки с электроприводом для заднего и задних боковых стекол. Также покупателям доступна и инновационная полностью цифровая система управления MMI touch response с двумя сенсорными мониторами на центральной панели.

В список стандартного оснащения всех модификаций Audi A8 входят светодиодные фары, полностью цифровая виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit, личный профиль с возможностью сохранять параметры настроек автомобиля, продвинутая навигационная система MMI Navigation plus, сервисы Audi connect, система голосового управления, пакет дополнительного освещения, электропривод крышки багажника, ассистент переключения дальнего света, многофункциональный руль с кожаной отделкой и обогревом, электрорегулировка рулевой колонки, охлаждаемый перчаточный ящик и др.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки цены дизельные автомобили новые версии audi audi a8

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