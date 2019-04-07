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В 1 квартале россияне приобрели 7 тысяч китайских автомобилей

В 1 квартале россияне приобрели 7 тысяч китайских автомобилей

Обзор автомобильного рынка России

29.03.19

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За период с января по март 2019 года реализация новых легковых автомобилей китайских марок в России достигла 7 000 единиц, согласно данным АЕБ. Этот результат на 0,5% меньше, чем в 1 квартале 2018 года.

В марочном рейтинге тут лидирует Geely, продажи автомобилей которого за отчетный период выросли в 4,1 раза до 1 566 единиц. Второе место принадлежит бренду Haval c результатом в 1 452 реализованных экземпляра – этот результат почти в 3 раза больше, чем в январе – марте прошлого года. Третья строчка принадлежит Lifan, продажи которого снизились на 59% и составили 1 366 автомобилей.

Пятерку лидеров замыкают Chery (1 229 шт.; -5%) и Zotye (554 шт.; +5%). Реализация автомобилей других марок из КНР по итогам 1 квартала 2019 года выглядит следующим образом: DFM (310 шт.; -7%), FAW (218 шт.; -18%), Changan (196 шт.; -29%), Foton (53 шт.; -35%), Brilliance (43 шт.; +8%) и HTM (13 шт.; +63%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что в марте реализация автомобилей китайских марок также показала незначительное падение (-0,2% до 2 695 единиц).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи китайские автомобили марки-лидеры brilliance changan chery dfm faw foton geely haval lifan zotye

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