Седан Geely Emgrand 7 стал дешевле на 70 тысяч рублей

Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», показал, что в марте обновленный седан Geely Emgrand 7 подешевел на 70 тыс. руб. в двух комплектациях.

Теперь Geely Emgrand 7 с двигателем 1,8 л мощностью 133 л.с. с МКП в комплектации «Комфорт» оценивается в 809 990 руб. Версия «Люкс» с вариатором» получила новый ценник в 899 990 руб.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте у седана появились две новых комплектации – «Стандарт» и «Комфорт» – по цене 735 990 и 799 990 руб. соответственно. В этих комплектациях автомобиль оснащается двигателем 1,5 л (103 л.с.) и имеет механическую КП.

Также напомним, что обновленный седан Emgrand 7 белорусского производства появился в дилерских центрах Geely в конце сентября 2018 года, и с этого момента цены на него оставались неизменными.

Всего же за январь – февраль 2019 года в России было реализовано 923 автомобиля марки Geely, что в 4 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.