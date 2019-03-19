Горячая новость

Определены самые популярные автомобили с пробегом в городах-миллионниках РФ
  • 19.03.19 - 09:22

    Определены самые популярные автомобили с пробегом в городах-миллионниках РФ
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Зачем нужна кросс-проектная аналитика в автосегменте
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 18 марта

    ТОП-50 бестселлеров стран АСЕАН за 2018 год

    Традиционный лидер рейтинга - Toyota Hilux. 

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 марок по доле рынка новых и подержанных автомобилей
  • 19.03.19

    ТОП-10 марок по доле рынка новых и подержанных автомобилей
Все публикации

Видео

Форум «Dealer UP!»: мнения участников
  • 03.02.17

    Форум «Dealer UP!»: мнения участников
Все видео

20.03.19 Прочитали 65 раз

Седан Geely Emgrand 7 стал дешевле на 70 тысяч рублей

Седан Geely Emgrand 7 стал дешевле на 70 тысяч рублей

Мониторинг цен на новые автомобили

20.03.19

MS Excel (xlsx)

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», показал, что в марте обновленный седан Geely Emgrand 7 подешевел на 70 тыс. руб. в двух комплектациях.

Теперь Geely Emgrand 7 с двигателем 1,8 л мощностью 133 л.с. с МКП в комплектации «Комфорт» оценивается в 809 990 руб. Версия «Люкс» с вариатором» получила новый ценник в 899 990 руб.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте у седана появились две новых комплектации – «Стандарт» и «Комфорт» – по цене 735 990 и 799 990 руб. соответственно. В этих комплектациях автомобиль оснащается двигателем 1,5 л (103 л.с.) и имеет механическую КП.

Также напомним, что обновленный седан Emgrand 7 белорусского производства появился в дилерских центрах Geely в конце сентября 2018 года, и с этого момента цены на него оставались неизменными.

Всего же за январь – февраль 2019 года в России было реализовано 923 автомобиля марки Geely, что в 4 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили цены geely geely emgrand geely emgrand 7

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

В 2018 году россияне приобрели более 80 тысяч китайских автомобилей с пробегом

16 марта 2019

Все новости

Статьи на тему

Легендарная модель Chevrolet Volt пойдет в утиль («Прайм»)

12 декабря 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка Белоруссии в 2018 году

21 января 2019

Вся инфографика