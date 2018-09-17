В России стартуют продажи обновленного седана Geely Emgrand 7

Российские дилеры Geely 26 сентября начнут продажи обновленного седана Geely Emgrand 7, премьера которого прошла на Московском автосалоне 2018. По сравнению с предыдущей версией автомобиль стал на 9 мм выше. Теперь его габариты: 4631 x 1789 x 1479 мм. Багажное отделение Emgrand 7 составляет 680 литров, сообщает пресс-служба китайской марки.

Под капотом Geely Emgrand 7 установлен 1,8-литровый двигатель в старших комплектациях и 1,5-литровый мотор в младших комплектациях. Теперь седан способен развить скорость 185 км/ч (ранее 180 км/ч). Максимальная мощность обновленного Emgrand 7 достигает показателя 98 кВт, она доступна при 6000 об./мин. Максимальный крутящий момент 170 Нм развивается при 4400 об./мин. До 100 км/ч седан разгоняется за 12 секунд.

В оснащение Emgrand 7 входят антиблокировочная система (ABS) и функция электронного распределения тормозных усилий (EBD), система поддержания курсовой устойчивости (ESC), система помощи при экстренном торможении (BA), система удерживания автомобиля при подъеме (HHC), антипробуксовочная система (TCS). Для модели стали доступны опции, которые характерны для премиум-сегмента, среди них – светодиодные дневные ходовые огни, система бесключевого доступа или запуск двигателя при помощи кнопки Start/Stop.

Внешний вид обновленного Emgrand 7 отличают новый бампер и радиаторная решетка в виде концентрических кругов. Что касается изменений в салоне, здесь установлены сидения эргономически оптимизированной формы с отделкой из экокожи. На 4,2-дюймовой TFT-панели отображается информация о состоянии и функциях автомобиля, например мгновенный расход топлива, пробег, температура и давление в шинах. Встроена мультимедийная система с ЖК-дисплеем диагональю 8 дюймов с разрешением 1024*600. А многофункциональный руль, обитый кожей, позволяет управлять звонками через Bluetooth, мультимедиа и пр.