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09.03.19 Прочитали 57 раз

Hawtai может уйти с российского рынка

Hawtai

Обзор автомобильного рынка России

31.01.19

PDF, 43 стр.

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Китайская компания Hawtai может уйти с российского авторынка. В 2019 году марка перестала поставлять российским дилерам новые автомобили, сообщили «Известия», ссылаясь на несколько источников в дилерском сообществе. Как утверждает издание, еще в октябре 2018 года модели Hawtai перестали собирать на черкесском заводе Derways из-за налоговых проверок и проблем с сертификацией.

На данный момент, пишет издание, одна из двух моделей, предлагаемых на российском рынке - HTM Boliger - не может импортироватьcя из Китая или производиться на других сборочных площадках в России, потому что ОТТС на Boliger было выдано на черкесский завод и для возобновления ее производства сейчас требуется новая сертификация, однако китайская компания ее даже не начинала. Что касается второй модели - Laville - то, по оценке экспертов, она из-за имеющейся цены не выдерживает конкуренции с автомобилями своего класса других марок.

По данным АЕБ, за 2018 год в целом было реализовано 144 автомобиля под брендом HTM. В январе 2019-го продан 1 автомобиль, в феврале - 5. На официальном сайте компании автомобили бренда сегодня предлагаются с большими скидками: люксовый Boliger с двигателем 1,8 л и МКП можно приобрести по акции «Захватывающее предложение!» (до 31 марта 2019 года) по цене 789 800 рублей (вместо 939 800 рублей), с оговоркой – на автомобили 2015 года выпуска. В декабре 2018 аналогичная скидка предлагалась на люковый Laville: автомобиль 2017 года выпуска с двигателем 1,5 л можно было приобрести за 949 800 рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи производство китайские автомобили hawtai hawtai boliger

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