LADA Granta в феврале остается самой продаваемой моделью в России

По итогам февраля самой продаваемой моделью в России остается новая LADA Granta. Об этом свидетельствуют официальные данные продаж за февраль, опубликованные автопроизводителями.

Так, реализация LADA Granta в прошлом месяце выросла на 54% и составила 10574 автомобиля. Второе место занимает LADA Vesta с показателем 7960 машин (-6%). Третий результат показал KIA Rio – 7102 реализованных автомобиля (-21%). Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 6085 экземпляров (+3%). Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановили свой выбор 4449 потребителей (-3%).

В целом лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 27011 автомобилей LADA, что на 1% ниже показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 17729 машин (0%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 14260 проданных автомобилей, что на 6% больше по сравнению с прошлым годом.