Citroen C5 Aircross появится в России во втором квартале 2019 года

Российские дилеры Citroen во втором квартале 2019 года начнут продажи нового кроссовера Citroen C5 Aircross. Новинка станет первым автомобилем в линейке Citroen, оснащенным подвеской нового типа «Progressive Hydraulic Cushions» с гидравлическими ограничителями хода. Автомобиль производится на заводе в Ренн-ла-Жанэ (Франция). Линейка двигателей для России, а также комплектации и цены будут объявлены позже.



Как сообщает пресс-служба Citroen, возможности оформления внешнего дизайна C5 Aircross можно расширить за счет 30 цветовых комбинаций экстерьера, семи цветов кузова, двухцветной крыши, трех пакетов Сolor Packs, включающих цветные вставки в переднем бампере, защитных элементах Airbump в нижней части передних дверей и рейлингах на крыше. Автомобиль предлагается с четырьмя вариантами отделки интерьера.

В салоне установлены инновационные сиденья повышенной комфортности с «умным» наполнителем, повторяют изгибы тела и позволят избежать усталости даже от многочасовых поездок. Передние сиденья, наряду с обогревом, могут оснащаться системой многоточечного массажа с 8-ю пневматическими камерами, расположенными в спинках сидений. Водитель и пассажир переднего сиденья могут пользоваться пятью программами массажа поясничного отдела, спины и плечевой зоны. Три отдельных складывающихся задних сиденья имеют продольную регулировку и регулировку наклона спинок. Объем багажного отделения составляет 720 л.

Citroen C5 Aircross оборудован беспроводным зарядным устройством для смартфона и системой Connected Cam Citroen, которая включает в себя HD-камеру с углом обзора 120 градусов, интегрированную в крепление салонного зеркала заднего вида с GPS-модулем и встроенной памятью на 16 Гб. По функционалу она представляет собой полноценный видеорегистратор. Камера запускается автоматически вместе с двигателем, с помощью приложения Citroen Connected Cam съемку можно скачать на смартфон, а в случае аварии в памяти сохраняется видео, записанное за полминуты до удара и минуту спустя.

Среди систем безопасности Citroen C5 Aircross – активное экстренное торможение (Active Safety Brake), активная система помощи удержания автомобиля в полосе движения, предупреждение о возможном столкновении (Collision Risk Alert), система распознавания дорожных знаков об ограничении скорости c индикацией рекомендуемой скорости, активная система мониторинга слепых зон, система Grip Control с функцией Hill Assist Descent Control, система помощи при трогании на уклоне Hill Start Assist, система стабилизации движения прицепа.

В оснащение кроссовера также входят система бесключевого доступа в салон с кнопкой запуска двигателя (Keyless Entry and Start), электрический стояночный тормоз, камера заднего вида Top Rear Vision 180, электропривод двери багажного отделения, светодиодные фары головного света Full LED.