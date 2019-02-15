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Автомобили премиум-бренда DS стали дороже на 21 – 49 тысяч рублей

Автомобили премиум-бренда DS подорожали на 21 – 49 тысяч рублей

Мониторинг цен на новые автомобили

22.01.19

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от 7 200 руб.

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По результатам мониторинга новых прайс-листов французского бренда DS, эксперты сайта «Цена Авто» отметили повышение цен* на две его модели – DS3 и DS4. Все комплектации хэтчбеков получили прибавку от 21,3 до 49,2 тыс. руб.

Теперь хэтчбек DS3 в начальной комплектации Be Chic доступен за 1 276,3 тыс. руб., а максимальная версия Sport Chic предлагается к продаже за 1 454,2 тыс. руб. Эта модель поставляется в Россию с бензиновым двигателем объемом 1,2 л мощностью 110 л.с. в паре с автоматической КП.

Другой хэтчбек – DS4 – оснащается тремя вариантами двигателей: бензиновым 1,6 л (150 л.с.) и дизельными 1,6 л (120 л.с.) или 2 л (180 л.с.). Две комплектации с бензиновым двигателем – Be Chic и Crossback – подорожали до 1 713,6 и 1 794,9 тыс. руб. соответственно. Что касается дизельных версий, то их новые цены находятся в диапазоне от 1 850,8 до 2 211,9 тыс. руб.

Отметим, что по итогам 2018 года в России было реализовано всего лишь 10 автомобилей DS3 и 24 экземпляра модели DS4.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены премиум-марки ds ds 3

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