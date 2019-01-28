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29.01.19 Прочитали 5 раз

Сегмент SUV второй год подряд становится крупнейшим на российском рынке

Сегмент SUV второй год подряд становится крупнейшим на российском рынке

Обзор автомобильного рынка России

29.12.18

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Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года в России было реализовано 729,2 тыс. кроссоверов и внедорожников. Таким образом, на их долю приходится 43,6% всего российского рынка новых легковых автомобилей.

Как отмечают эксперты агентства, сегмент SUV второй год подряд становится крупнейшим на российском рынке, причем его доля продолжает расти. Так, в 2017 году этот показатель составлял 41,9%, а еще годом ранее – 38,9%. Для сравнения: 10 лет назад (в 2009 году) на долю SUV в России приходилось только 21,9% от общих продаж.

Второе место среди сегментов снова занял В – в 2018 году россияне приобрели 623,3 тыс. таких автомобилей, что эквивалентно 37,3% рынка. Отметим, что сегменты SUV и В остаются самыми крупными на российском рынке с совокупной долей более 80%.

Более подробная информация о продажах автомобилей других сегментов приводится в специальной инфографике.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили suv кроссоверы внедорожники

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