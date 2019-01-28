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Рынок люксовых автомобилей в 2018 году показал небольшой рост
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28.01.19 Прочитали 90 раз

Динамика продаж автомобилей по сегментам в 2018 году

Динамика продаж по сегментам в 2018 году

Рынок транспортных средств в России

31.12.18

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В 2018 году продажи новых легковых автомобилей в России составили 1 млн 671,6 тыс. единиц, показав рост на 13,3% по сравнению с результатом предыдущего года. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что положительная динамика наблюдается во всех сегментах, без исключения.

Традиционно самым крупным сегментом российского рынка остается SUV. Так, за прошедший год было продано 729,2 тыс. кроссоверов и внедорожников (+18,1%), что составляет 43,6% от общего количества реализованных автомобилей в России. Лидерство здесь удерживает Hyundai Creta (67,6 тыс. шт.; +22,2%), за которым следуют Renault Duster (41,4 тыс. шт.; -5,5%) и Volkswagen Tiguan (33,5 тыс. шт.; +21,2%).

На втором месте находится сегмент В, доля которого за прошлый год составила 37,3%. Автомобили этого класса в январе - декабре 2018 года разошлись тиражом в 623,3 тыс. экземпляров (+6,1%). Лидирует здесь отечественная LADA Vesta (108,4 тыс. шт.; +40,2%). На втором месте по объемам продаж находится LADA Granta (106,3 тыс. шт.; +13,5%), а замыкает тройку лидеров KIA Rio (100,1 тыс. шт.; +3,6%).

Далее следует сегмент С, на долю которого в 2018 году пришлось 6,7%. Реализация машин этого класса составила 111,6 тыс. единиц, показав при этом рост продаж (+5,2%). Первую тройку в данном сегменте образуют следующие модели: Skoda Octavia (25 тыс. шт.; +10,5%), KIA Ceed (20,7 тыс. шт.; +35,8%) и Nissan Almera (14,9 тыс. шт.; -5,4%).

Отметим также и сегмент D, который в прошлом году, заняв 5,4% рынка, в абсолютном выражении вырос на 24,2% до 89,8 тыс. штук - по сравнению с 2017 годом. Доля каждого из оставшихся сегментов составляет менее 3%. Тем не менее, хочется отметить еще сегмент MPV, реализация которого за год выросла почти вдвое, показав самую высокую динамику.

, источник: www.autostat.ru

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