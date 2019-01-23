Geely объявила цены на новый кроссовер Emgrand X7

Российские дилеры Geely начали прием заказов на новый кроссовер Geely Emgrand X7. Цены на модель варьируются от 989 тыс. 900 рублей до 1 млн 279 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба китайской марки. Новинка представлена в двух комплектациях для версии с 1,8-литровым мотором (131 л.с.) и в трех комплектациях для версии с 2,0-литровым двигателем (139 л.с.). Во всех комплектациях кроссовер развивает максимальную скорость до 175 км/ч.

Размеры Emgrand X7 – 4500 х 1834 х 1707 мм, колесная база автомобиля составляет 2661 мм, колея передней и задней оси – 1560 мм. Кроссовер оснащен передней независимой подвеской типа «МакФерсон» и задней – независимой многорычажной. Emgrand X7 представлен в двух версиях: с рядным 4-цилиндровым двигателем объемом 2 л и объемом 1,8 л.

Уже в младшей («Стандарт» – от 989 тыс. 900 руб.) и средних комплектациях («Комфорт» – от 1 млн 089 тыс. 900 руб. с 1,8-литровым мотором и от 1 млн 189 тыс. 900 руб. с 2,0-литровым двигателем) новый Geely Emgrand X7 оснащен системой курсовой устойчивости (Bosch ESP 9.1) и ассистентами вождения, которые защитят автомобиль от опрокидывания, помогут при торможении, подъеме и спуске. В базовое оснащение модели входят передние ходовые огни, цифровая панель приборов, сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях, система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя. Кроме того, в этих комплектациях уже предусмотрено наличие мультимедийной системы c цветным 9-дюймовым экраном, подогрева передних сидений и других опций.

Начиная с комплектации «Люкс» (от 1 млн 229 тыс. 900 руб.) в оснащение включены передние противотуманные фары, хромированная отделка подоконной линии дверей и декоративная накладка двигателя. Преимуществом максимальной комплектации «Флагман» (от 1 млн 279 тыс. 900 руб.) является расширенный набор опций, таких как круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления круиз-контролем и мультимедиа, отделка сидений искусственной кожей, сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях, сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях, передние и задние датчики парковки, камера заднего вида, люк с электроприводом и функцией защиты от защемления.