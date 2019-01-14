 АВТОСТАТ | Lexus привез в Россию спецверсию флагманского купе LC Yellow Edition

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Lexus привез в Россию спецверсию флагманского купе LC Yellow Edition

Lexus привез в Россию спецверсию флагманского купе LC Yellow Edition

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев

21.12.18

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Российские дилеры Lexus начали прием заказов на новую специальную версию флагманского купе Lexus LC Yellow Edition. Серия Yellow Edition доступна на LC 500 и предлагается в России по цене 8 млн 285 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

Кузов Lexus LC 500 в эксклюзивной версии Yellow Edition окрашен в ярко-желтый цвет Flare Yellow.  Особая цветовая гамма находит свое продолжение и в оформлении салона. Панели дверей эксклюзивного купе отличаются вставками из Алькантары теплого желтого оттенка. В обивке сидений, отделке приборной панели, рулевого колеса и центрального подлокотника применяется специальная белая кожа с контрастной желтой прострочкой, воплощающей мастерство исполнения такуми. Потолок автомобиля в версии Yellow Edition отличается отделкой из Алькантары, а передние сиденья с электрорегулировкой в 10 направлениях – обивкой из полуанилиновой кожи. Кроме того, Lexus LC Yellow Edition оснащается подголовниками с электрорегулировкой и проекционным дисплеем (HUD).

В оснащение Lexus LC из специальной серии Yellow Edition, основанной на комплектации LC Sport +, входят система динамического управления Lexus Dynamic Handling, обеспечивающая независимую регулировку угла поворота колес передней и задней осей, система рулевого управления с переменным передаточным числом (Variable Gear Ratio Steering), а также дифференциал повышенного трения Torsen. В движение Lexus LC Yellow Edition приводится атмосферным двигателем V8 мощностью 477 л.с., который работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки премиум-марки спецверсии lexus lexus lc

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