 АВТОСТАТ | ТОП-10 марок по объему экспорта автомобилей из РФ

Горячая новость

ТОП-10 марок по объему импорта автомобилей в Россию
  • 12.01.19 - 13:00

    ТОП-10 марок по объему импорта автомобилей в Россию
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Чатботы для автомобильного маркетинга
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 10 января

    Мировой рейтинг самых продаваемых моделей SUV в 2018 году

    Второй год подряд его возглавляет Toyota RAV4.

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 самых популярных в мире кроссоверов и внедорожников
  • 11.01.19

    ТОП-10 самых популярных в мире кроссоверов и внедорожников
Все публикации

Видео

Сейчас эксперты нужны дилерам, а дилеры - экспертам (РОАД 17.10.2013)
  • 05.11.13

    Сейчас эксперты нужны дилерам, а дилеры - экспертам (РОАД 17.10.2013)
Все видео

13.01.19 Прочитали 708 раз

ТОП-10 марок по объему экспорта автомобилей из РФ

Возглавляет рейтинг отечественная LADA с долей более 40%

Экспорт транспортных средств из России

28.09.18

MS Excel (xlsx)

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по ноябрь 2018 года из Российской Федерации в другие страны (кроме государств, входящих в Евразийский экономический союз) было экспортировано 26 тыс. легковых автомобилей.

Более 40% от этого количества приходится на машины отечественной марки LADA, объем экспорта которых за пределы ЕАЭС составил 11 тыс. единиц. Второе место в этом рейтинге занимает чешский бренд Skoda (6,7 тыс. шт.), на долю которого приходится каждый четвертый экспортированный автомобиль.

Далее следуют Volkswagen и Hyundai с показателями 2,2 тыс. и 1,4 тыс. экземпляров соответственно. Замыкает пятерку лидеров марка Renault, объем экспортированной продукции которой составил 933 единицы. Кроме них, в ТОП-10 брендов по объему экспорта легковых автомобилей из России за 11 месяцев 2018 года попали: KIA (880 шт.), Toyota (822 шт.), УАЗ (468 шт.), Chevrolet (450 шт.) и Nissan (244 шт.).

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг стран, куда экспортируются автомобили российской сборки.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили экспорт экспорт автомобилей россия марки-лидеры lada skoda volkswagen hyundai renault kia toyota уаз chevrolet nissan

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Hyundai представила инновационную концепцию зарядки электромобилей

сегодня, 17:00

Все новости

Статьи на тему

Чем порадует российский автопром в ближайшие годы («Российская газета»)

11 января 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 самых популярных в мире кроссоверов и внедорожников

11 января 2019

Вся инфографика
Загрузка...