ТОП-10 марок по объему экспорта автомобилей из РФ

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по ноябрь 2018 года из Российской Федерации в другие страны (кроме государств, входящих в Евразийский экономический союз) было экспортировано 26 тыс. легковых автомобилей.

Более 40% от этого количества приходится на машины отечественной марки LADA, объем экспорта которых за пределы ЕАЭС составил 11 тыс. единиц. Второе место в этом рейтинге занимает чешский бренд Skoda (6,7 тыс. шт.), на долю которого приходится каждый четвертый экспортированный автомобиль.

Далее следуют Volkswagen и Hyundai с показателями 2,2 тыс. и 1,4 тыс. экземпляров соответственно. Замыкает пятерку лидеров марка Renault, объем экспортированной продукции которой составил 933 единицы. Кроме них, в ТОП-10 брендов по объему экспорта легковых автомобилей из России за 11 месяцев 2018 года попали: KIA (880 шт.), Toyota (822 шт.), УАЗ (468 шт.), Chevrolet (450 шт.) и Nissan (244 шт.).

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг стран, куда экспортируются автомобили российской сборки.