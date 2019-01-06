ТОП-10 стран по объему экспорта автомобилей из РФ

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 11 месяцев 2018 года из Российской Федерации в другие страны (кроме государств, входящих в Евразийский экономический союз) было экспортировано 26 тысяч легковых автомобилей.

Более 70% от этого количества приходится всего лишь на пять стран. Лидирует по этому показателю Чехия, куда за отчетный период было ввезено 6,3 тыс. машин российской сборки. На второй строчке данного рейтинга находится Украина (3,8 тыс. шт.), а замыкает первую тройку Узбекистан (3,1 тыс. шт.). Также довольно существенные экспортные поставки пришлись на Латвию и Азербайджан (2,9 тыс. и 2,4 тыс. единиц соответственно).

Показатели других стран выглядят значительно скромнее, а в ТОП-10 по объему экспорта легковых автомобилей из России за январь – ноябрь 2018 года также попадают: Сербия (577 шт.), Эстония (515 шт.), Словакия (505 шт.), Ирак (500 шт.) и Венгрия (443 шт.).

Напомним, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг стран с наибольшими объемами автомобильного импорта в РФ.