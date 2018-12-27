Renault представила фургон Dokker Stepway

Компания Renault Россия представила фургон Dokker Stepway, который появится в продаже в первой половине 2019 года. Цены и комплектации модели будут анонсированы дополнительно, сообщает пресс-служба французской марки.

По сравнению с классической версией модели, Dokker Stepway получил защитные хромированные накладки на передний и задний бамперы, передние противотуманные фары с хромированной окантовкой, расширители колесных арок и др. В интерьере Dokker Stepway также появились дополнительные элементы: новая эксклюзивная обивка сидений Stepway и хромированная декоративная отделка элементов центральной консоли и воздуховодов.

Напомним, продажи Renault Dokker стартовали на российском рынке в декабре прошлого года. Модель предлагается в двух вариантах – пятиместный грузопассажирский автомобиль Renault Dokker и коммерческий фургон Renault Dokker Van стоимостью от 889 тыс. и 894 тыс. рублей соответственно. Для Renault Dokker в обоих вариантах доступны бензиновый мотор 1,6 л (82 л.с.) и 1,5-литровый турбодизель (90 л.с.) в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре российские дилеры Renault начали продажи нового кросс-седана Logan Stepway и обновленного Sandero Stepway, в том числе в новой серии Stepway City. С появлением серии Stepway City модели Logan Stepway и Sandero Stepway впервые получают автоматическую бесступенчатую трансмиссию CVT X-Tronic в паре с двигателем 1,6 л (113 л.с.).