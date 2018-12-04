KIA в ноябре установила новый рекорд продаж в России

Российские дилеры KIA в ноябре реализовали 21011 автомобилей, что на 30,5% больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, это стало новым абсолютным рекордом по продажам за месяц за все время деятельности компании в России. По итогам одиннадцати месяцев 2018 года в России было продано 209503 автомобиля KIA, что на 24,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки, по предварительным данным, составила 13%.

Как сообщает пресс-служба KIA Motors Rus, бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в ноябре было реализовано 8356 автомобилей (+4%). Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрали 3100 покупателей, что на 50% выше показателя годичной давности. Это абсолютный месячный рекорд с момента начала продаж данной модели в России. В тройку наиболее популярных моделей месяца также вошло семейство Ceed с показателем 1967 автомобилей (+57%).

Среди лидеров по росту спроса – флагманский кроссовер Sorento Prime, чей результат составил 750 реализованных машин (+53%), а также самая компактная модель марки – KIA Picanto, которую выбрали 463 клиента (+76%).

Добавим также, что на 3 декабря 2018 года в 99 городах России действует 192 официальных дилера KIA.