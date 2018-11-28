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Названа дата появления внедорожников Aurus

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Производство внедорожников Aurus стартует в конце 2020 - начале 2021 года. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, первые прототипы внедорожника из проекта "Кортеж" должны изготовить в начале будущего года.

Как пишет "Российская газета", в полном составе в семейство "Кортеж" будут входить седан, лимузин (обычный и бронированный), микроавтобус, внедорожник и мотоцикл. Автомобили получили полный привод и гибридную силовую установку, включающую в себя 598-сильный бензиновый двигатель V8 объемом 4,4 литра, который работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей. Мотор агрегатирован с 9-ступенчатой российской автоматической трансмиссией KATE R932. Напомним, седан Aurus Senat и лимузин Aurus Senat Limousine были презентованы в августе на Московском международном автосалоне.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Аурус» назначила первых дилеров в Москве, которые с января 2019 года начнут продажи автомобилей Aurus. Ими стали группы «Панавто» и «Авилон», обладающие большим опытом реализации автомобилей класса «люкс» и «премиум». Ранее глава Минпромторга РФ говорил, что дилеры и компания «Аурус» уже принимают предварительные заказы, причем их количество превысило возможности производственного цикла 2019 года. Дело в том, что в 2019 – 2020 годах автомобили Aurus будут выпускаться на мощностях ФГУП «НАМИ» в Москве, которые позволяют производить до 150 автомобилей в год. С 2021 года серийное производство автомобилей Aurus будет налажено на мощностях компании «Соллерс», что позволит увеличить их выпуск до 5 тысяч автомобилей в год. Напомним, помимо российского рынка, автомобили Aurus будут поставляться на экспорт.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство кортеж aurus aurus komendant

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