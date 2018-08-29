 АВТОСТАТ | На ММАС-2018 состоялась премьера седана Aurus Senat

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На ММАС-2018 состоялась премьера седана Aurus Senat

аурус сенат

На Московском автосалоне прошла презентация представительского автомобиля Aurus Senat («Сенат» - название образовано от имени одной из кремлевских башен). Это второй автомобиль из модельного ряда «Кортеж», над остальными работа еще продолжается, сообщает корреспондент «АВТОСТАТ» с места событий.

В связи с важностью мероприятия в презентации «Сената» приняли участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров и главный управляющий бренда Aurus Франц Герхард Хильгерт (член совета директоров компании Sollers, несколько лет назад он руководил представительством Daimler в России).

Интерес к проекту вызван тем, что автомобили модельного ряда Aurus предназначены для первых лиц государства и их сопровождения, а также тем, что их решено сделать доступными для более широкого круга. Предполагается, что бренд «Aurus» будет позиционироваться как «новое слово в мире технологий и роскоши из России».

"В отделке автомобилей использованы высококачественные отделочные материалы - лучшая натуральная кожа российского производства, древесина ценных пород, - говорится на официальном сайте бренда. -  Металл и стекло мультимедийных устройств не позволяют усомниться, что перед вами современный автомобиль, оборудованный по последнему слову техники...".

Возможны бронированная и небронированная версии. В автомобиле используется комплексная система помощи водителю за рулем ADAS, интуитивно понятный интерфейс, LED-подсветка с восемью режимами освещения и многое другое.

На данный момент известно, что суммарно в год планируется производить не более 300 таких автомобилей. Как ранее пояснял Денис Мантуров, когда будет закрыт спрос на внутреннем авторынке, потом можно будет говорить об экспорте. 

Напомним, автомобили Aurus были разработаны проектным институтом НАМИ в рамках проекта «Кортеж», подразумевавшего создание единой модульной платформы. Все автомобили пока оснащаются V-образной «восьмеркой» объемом 4,4 литра и мощностью 598 л.с. (крутящий момент 880 Hм) в сочетании с девятиступенчатым «автоматом», электромотором и полным приводом.

аурус2

, источник: www.autostat.ru

Теги: кортеж aurus легковые автомобили ммас-2018 автосалон aurus senat

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