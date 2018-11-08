Citroen представил в России новые C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer

Компания Citroen Россия официально объявила о переименовании моделей С4 Picasso, которые теперь получат имя С4 SpaceTourer. Семейство SpaceTourer отныне объединяет три пассажирских минивэна (включая микроавтобус SpaceTourer), сообщает пресс-служба французской марки.

Citroen C4 SpaceTourer во всех версиях комплектуется бензиновым двигателем THP 150 и 6-ступенчатой АКПП. Grand C4 SpaceTourer доступен с аналогичной силовой установкой и трансмиссией во всех версиях, но также может быть оснащен дизельным двигателем HDi 115 с 6-ступенчатой МКПП на уровне Live.

C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer предлагаются в трех уровнях комплектации Live, Feel и Shine. Серийное оснащение комплектации Live (C4 SpaceTourer – 1 млн 907 тыс. руб., Grand C4 SpaceTourer – 1 млн 854 тыс. руб. с МКП и 1 млн 982 тыс. руб. с АКП) включает в себя антиблокировочную систему тормозов (ABS), электронную систему распределения тормозных усилий (REF), систему помощи при экстренном торможении (AFU), электронную систему динамической стабилизации (ESP) и антипробуксовочную систему (ASR), круиз-контроль с ограничителем скорости, систему контроля усталости водителя, автоматическую блокировку дверей при начале движения, зеркала с электрическим приводом и подогревом, подогрев передних сидений, датчики света и дождя.

В оснащение автомобиля также входят передние противотуманные фары дневного света, панорамное лобовое стекло с повышенной шумоизоляцией, передние электростеклоподъемники, запуск двигателя без ключа, вход USB+Bluetooth, аудиосистема с би-тюнером с функцией RDS и 6-ю динамиками, сенсорный 7-дюймовый экран для управления системами автомобиля, двухзонный климат-контроль с выбором интенсивности подачи воздуха, передние и боковые подушки безопасности для водителя и пассажира, передние и задние боковые шторки безопасности, три крепления Isofix для детских кресел на задних сидениях, три независимых складывающихся сидения второго ряда, складывающиеся столики в спинках сидений.

Комплектация Feel (C4 SpaceTourer – 2 млн руб., Grand C4 SpaceTourer – 2 млн 075 тыс. руб.) дополнительно включает в себя атермальное лобовое стекло, противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов Cornering Light, пакет City (датчики парковки в заднем бампере, электропривод складывания зеркал и подсветка под зеркалами заднего вида), 12-дюймовый дисплей с высоким разрешением (отображение скорости, навигационной информации, а также многочисленные возможности персонализации), навигационная система с сенсорным управлением + MirrorLink + Apple CarPlay, литые диски 16" Notos.

В список серийных опций комплектации Shine (C4 SpaceTourer – 2 млн 187 тыс. руб., Grand C4 SpaceTourer – 2 млн 266 тыс. руб.) также входят пакет Safety (система распознавания дорожных знаков об ограничении скорости, система контроля внимания водителя, система экстренного торможения Active Safety Brake, самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида), пакет City Camera Plus (Пакет City + датчики парковки в переднем бампере + камера заднего вида), пакет 3D (задние светодиодные 3D фонари, светодиодные указатели поворота, передние светодиодные фары дневного света, задние сильнотонированные стекла [боковые + стекло двери багажника]), пакет Voyage (зеркало для наблюдения за детьми, задние боковые солнцезащитные шторки, сидения второго ряда с продольной регулировкой), доступ в салон без ключа, открывание багажника движением ноги + электропривод крышки багажника, алюминиевые накладки на порогах передних дверей, литые диски 17" (сочетание серебристого и черного цвета).

Для модели Grand C4 SpaceTourer доступна новая специальная версия Rip Curl, которая создана на базе версии Feel и доступна только с бензиновым двигателем THP150 в сочетании с АКПП-6, но имеет ряд отличительных особенностей. Экстерьер автомобиля получил стикеры c логотипом Rip Curl на передних дверях, наружные зеркала заднего вида окрашены в черный цвет Noire Onyx, задние сильнотонированные стёкла (боковые + стекло двери багажника) и литые диски 17" Zephyr (сочетание серебристого и черного цвета) в качестве серийного оборудования. В оснащение специальной версии Grand C4 SpaceTourer дополнительно вошли электропривод регулировки поясничного упора сидения водителя и переднего пассажира, функция массажа с регулировкой интенсивности, а также ковры салона с дизайном Rip Curl.