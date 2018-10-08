 АВТОСТАТ | Citroen C4 Седан стал дороже на 10 тысяч рублей

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Citroen C4 Седан стал дороже на 10 тысяч рублей

Citroen C4 Седан стал дороже на 10 тысяч рублей

На основе данных мониторинга цен* эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали удорожание отдельных комплектаций седана Citroen C4. Модель прибавила в цене 10 тысяч рублей в отдельных комплектациях, которые предлагаются на российском рынке.

Новая цена за Citroen C4 Седан в комплектации Feel VTi составляет 1 109 тыс. руб. В этой версии автомобиль оснащается бензиновым двигателем 1,6 л (115 л.с.) в паре с автоматической трансмиссией. Более мощный вариант в комплектации Feel Edition THP с двигателем того же объема, но развивающий 150 л.с., обойдется в 1 199 тыс. руб. Максимально оснащенная версия Shine Ultimate ЕРЗ предлагается к продаже за 1 384 тыс. руб.

Отметим, что ценовые изменения не затронули базовую комплектацию Live VTi, и она по-прежнему доступна покупателям за 925 тыс. руб.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в сентябре компания Citroen объявила скидки на седан С4, выпускаемый на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены citroen citroen c4

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