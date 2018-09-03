Седаны Peugeot 408 и Citroen C4 Седан стали дешевле в России

Группа PSA с 3 сентября объявила о снижении цен на модели Peugeot 408 и Citroen, выпускаемых на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. В соответствии с новым ценовым позиционированием максимальная выгода составит до 100 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации. Кроме того, для данных моделей действует программа Trade-in, позволяющая снизить цену на новые автомобили еще на 100 тыс. рублей. Таким образом, общая выгода на покупку Peugeot 408 достигает 180 тыс. рублей, а на Citroеn C4 Седан 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Группы PSA.

На российском рынке Peugeot 408 доступен с бензиновыми двигателями объемом 1,6 л мощностью 115 л.с. или турбомотором 150 л.с., а также дизельным силовым агрегатом объемом 1,6 л мощностью 114 л.с. На выбор покупателям предлагаются 5- или 6-ступенчатые механические коробки передач, а также 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Peugeot 408 уже в стандартном оснащении Entry имеет передние светодиодные дневные ходовые огни, противотуманные фары с функцией дополнительного освещения сектора поворота, наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и обогревом, а также наличие во всех комплектациях полноразмерного запасного колеса. Помимо этого, модель оснащена рядом систем активной безопасности: ABS и ESP, помощью при экстренном торможении AFU, а также технологией электронного распределения тормозных усилий REF.

Стартовая стоимость автомобиля в исполнении Entry с учетом Trade-in составляет 799 тыс. рублей. Комплектация Access, в которую добавлен кондиционер, обойдется в 890 тыс. рублей с механической 5-ступенчатой коробкой передач и 945 тыс. рублей за автомобиль с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Citroеn C4 Седан предлагается с двумя бензиновыми и одним дизельным двигателями с рабочим объемом 1,6 литра. Бензиновые двигатели комплектуются механической и автоматической (EAT6) коробками передач. Дизельный двигатель агрегируется c 6-ступенчатой «механикой». Всего доступно 4 варианта компоновки моторов и трансмиссии: VTi 115 МКПП5, VTi 115 АКПП6 (EAT6), THP 150 АКПП6 (EAT6), HDi 114 МКПП6. Citroеn C4 Седан предлагается в 5 различных уровнях комплектаций.

Версия с двигателем VTi 115 и механической трансмиссией в комплектации Live с учетом новой цены и выгоды по Trade-in обойдется в 825 тыс. рублей. Базовое оснащение Live включает в себя электронную систему стабилизации курсовой устойчивости (ESP), передние подушки безопасности водителя и пассажира, кондиционер, электропривод передних и задних стекол, зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, передние светодиодные фары дневного света, 16” стальные диски, автоматическую блокировку дверей при скорости свыше 10 км/ч, металлическую защиту картера, крепления Isofix для детского кресла на заднем сидении, а также заднее сиденье, складывающееся в отношении 1/3 - 2/3. В качестве опций доступна аудиосистема с CD-проигрывателем, Bluetooth, USB.

Модификация с автоматической трансмиссией и двигателем VTi 115 предлагается со второго уровня комплектации Feel и стоимости 999 тыс. рублей с учетом Trade-in. В базовое оборудование, дополняющее комплектацию Live, входят противотуманные фары, круиз-контроль, передние боковые подушки безопасности, аудиосистема с CD-проигрывателем, Bluetooth, USB, подогрев передних сидений, рулевое колесо, обтянутое кожей с клавишами управления аудиосистемой, регулируемый передний подлокотник, отделка сидений тканью Lacina. В качестве опции доступны 16-дюймовые легкосплавные диски.