Hyundai IONIQ – первый в мире электрокар с тремя версиями электрических силовых агрегатов

На Московском международном автосалоне, проходящем в эти дни в столице, состоялась премьера нового электромобиля Hyundai IONIQ Electric. Пока это единственный автомобиль в мире, который может оснащаться тремя различными видами силовых агрегатов, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

«IONIQ является частью глобальной экологической стратегии Hyundai Motor, в рамках которой к 2020 году будут выпущены 14 «зеленых» моделей, включая пять гибридных автомобилей, четыре подзаряжаемых гибрида, 4 электромобиля и один автомобиль на топливных элементах, - говорится в официальном пресс-релизе компании. - Линейка IONIQ включает в себя три экологичных модели: IONIQ Electric, IONIQ Hybrid и IONIQ Plug-in Hybrid».

Отметим, что в рамках ММАС-2018 посетители смогут ознакомиться с этой моделью. Кроме нее, компания Hyundai также представила кроссоверы Santa Fe и Tucson нового поколения, продажи которых в России стартовали совсем недавно – в августе 2018 года.

Также напомним, что параллельно с ММАС-2018 в Москве проходит 22-я международная выставка MIMS AUTOMECHANIKA, в рамках которой аналитическое агентство «АВТОСТАТ» при поддержке ITEMF Expo проводит конференцию «Автосервис – 2018».