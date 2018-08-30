 АВТОСТАТ | «Автосервис – 2018» обозначит главные тренды будущего

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«Автосервис – 2018» обозначит главные тренды будущего
  • 30.08.18 - 09:58

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30.08.18 Прочитали 667 раз

«Автосервис – 2018» обозначит главные тренды будущего

«Автосервис – 2018» обозначит главные тренды будущего

Сегодня, 30 августа, в рамках 22-ой международной выставки MIMS AUTOMECHANIKA проходит конференция «Автосервис – 2018», организатором которой выступает аналитическое агентство «АВТОСТАТ» при поддержке ITEMF Expo.

В конференции примут участие около 250 человек. С актуальными темами докладов (текущая ситуация на рынке автосервиса, главные тренды завтрашнего дня, внутрисетевые взаимодействия, актуальные направления в бизнесе автозапчастей и многое другое) заявлены лучшие эксперты и аналитики авторынка.

Так, например, исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов расскажет о тенденциях, структуре, объемах и динамике рынка автосервисных услуг, а директор компании Reikanen Дмитрий Ладикайнен попытается доказать, что и в нашей стране, так же, как в Японии и США, может успешно развиваться бизнес восстановленных запчастей. Острая дискуссия ожидается в рамках обсуждения параллельного импорта. А еще, конечно же, специалисты планируют поднять целый ряд вопросов по нехватке квалифицированных кадров в сфере автосервиса – по этой теме есть также бизнес-кейсы от успешных руководителей.

В течение дня в новостной ленте нашего сайта мы расскажем вам о наиболее значимых событиях конференции «Автосервис – 2018». Оставайтесь с нами!

, источник: www.autostat.ru

Теги: автосервис конференции автостат конференции

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