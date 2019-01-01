Autoservice 2018

10.00 - 10.30 Регистрация/Приветственный кофе

10.30 - 12.00 Рабочая сессия 1 Рынок автосервиса: текущая ситуация, тенденции Аналитический обзор рынка: объёмы, динамика, структура, тенденции

Сергей Удалов, АВТОСТАТ

Результаты деятельности автодилеров. Послепродажное обслуживание. Тенденции 2018

Дарья Прокофьева, ASE

Основные тенденции на рынке смазочных материалов

Тимур Хакимов, Motul

Мнение автовладельца: официальный дилер, сетевая СТО, независимый сервис, знакомый механик. Что выбирает автовладелец сегодня и почему? Как меняются предпочтения и к чему готовиться владельцам сервиса завтра? Результаты исследования

Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ

Параллельный импорт: за и против

Вильгельмина Шавшина, DLA Piper

Григорий Микрюков, Аналитический центр при Правительстве РФ

12.00 - 12.15 Кофе-брейк

12.15 - 14.30 Рабочая сессия 2 Автосервис будущего: рождение новых моделей. Дискуссия EuroRepairCarService в России. Модель развития

Евгений Болдырев, PSA

Кейс TOYOTA

Виктор Самарин, Тойота Россия; Игорь Серебряков, Рольф

Кейс FITService

Данил Соловьев, Сергей Колмаков, FIT Service

Новый взгляд на старую услугу - обслуживание автоматических трансмиссий

Кирилл Мякишев, Motul

Глобальные изменения на рынке. Новые технологии, корпоративные парки (такси, каршеринг)

Борис Агеев, GROUPAUTO Russia

Краткий анализ перспектив развития интернет-магазинов и СТО

Сергей Бескоровайный, KYB Eurasia

Alfred Delivery. Новый способ заработать для автосервиса

Максим Снигирев, Alfred Delivery

14.30 - 15.30 Обед

15.30 - 17.00 Рабочая сессия 3 Лояльное взаимодействие СТО с дистрибьюторами и производителями запасных частей.Выгоды и перспективы.

Егор Драбчук , GROUPAUTO Russia

Сетевые СТО – угроза или возможность?

Андрей Романов, WIN AUTO

Аналитика рынка кадров в сегменте автосервисов

Павел Клюкин, Инжиниринговый центр SMART

Современные тренды в обучении сотрудников автосервиса

Алексей Кривцов, Motul

Краткий курс современных технологий: как научить обслуживать автоматические трансмиссии

Дмитрий Филонов, Motul

Аудит и обучение технических специалистов нового поколения

Богдан Осокин, Легион-Автодата

Сервис и оборудование: Новые технологии и тенденции развития отрасли от ведущего разработчика и поставщика диагностического оборудования Hella Gutmann Solutions

Балашов Андрей, Григорьев Алексей, Hella Gutmann Solutions

Программный комплекс "Икар - менеджер" - простота организации и управления кузовным производством

Грецкий Андрей, ГК Интерколор

17.00 - 17.30 Кофе-брейк