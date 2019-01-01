АВТОСТАТ | Autoservice 2018

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Autoservice 2018

конференция | докладчики | запись прямой трансляции |

Avtoservice

мероприятие состоялось

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стоимость записи - 6900 рублей,

* если Вы были участником конференции, мы подготовили для Вас спец. стоимость для покупки записи - 3500 рублей.

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О мероприятии:

30 августа 2018 года,

Москва, ЦВК «Экспоцентр» (Краснопресненская наб., д. 14)
В рамках MIMS AUTOMECHANIKA - 
22-й Московской Международной выставки
запасных частей, автокомпонентов, оборудования 
и товаров для технического обслуживания автомобиля

Страница мероприятия на MIMS.ru

Аудитория B2B-автобизнес:
Дистрибьюторы, импортеры, дилеры:
автомобилей, автокомпонентов, оборудования для СТО, горюче-смазочных материалов.
Финансы (банки, лизинг), страховые компании, консалтинг.
IT-компании, интернет-площадки, агрегаторы.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

  • Опыт и практика автосервиса у официальных дилеров. Бизнес-кейсы.
  • Опыт и практика независимых сервисов. Бизнес-кейсы.
  • Параллельный импорт: за и против. Дискуссия
  • Стратегии участников рынка запчастей
  • Сетевые сервисные проекты производителей запчастей и дистрибьюторов автокомпонентов: канал для сбыта запчастей или тренд развития отрасли
  • Онлайн-агрегаторы автосервиса: аналитика развития и влияние на рынок
  • IT-решения для автосервиса: что нового на рынке
  • Бизнес восстановленных запасных частей. Зарубежный опыт, перспективы в России
  • Интернет- агрегаторы для совместных закупок
  • Сервис и оборудование: новые технологии и тенденции развития отрасли

ПРОГРАММА (предварительная)

10.00 - 10.30Регистрация/Приветственный кофе
10.30 - 12.00

Рабочая сессия 1

 Рынок автосервиса: текущая ситуация, тенденции

  • Аналитический обзор рынка: объёмы, динамика, структура, тенденции
    Сергей Удалов, АВТОСТАТ
  • Результаты деятельности автодилеров. Послепродажное обслуживание. Тенденции 2018
    Дарья Прокофьева, ASE 
  • Основные тенденции на рынке смазочных материалов
    Тимур Хакимов, Motul 
  • Мнение автовладельца: официальный дилер, сетевая СТО, независимый сервис, знакомый механик. Что выбирает автовладелец сегодня и почему? Как меняются предпочтения и к чему готовиться владельцам сервиса завтра? Результаты исследования 
    Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ
  • Параллельный импорт: за и против
    Вильгельмина Шавшина, DLA Piper
    Григорий Микрюков, Аналитический центр при Правительстве РФ
12.00 - 12.15Кофе-брейк
12.15 - 14.30

Рабочая сессия 2

Автосервис будущего: рождение новых моделей. Дискуссия 

  • EuroRepairCarService в России. Модель развития 
    Евгений Болдырев,     PSA
  • Кейс TOYOTA
    Виктор Самарин, Тойота Россия; Игорь Серебряков, Рольф 
  • Кейс FITService
    Данил Соловьев,  Сергей Колмаков, FIT Service
  • Новый взгляд на старую услугу - обслуживание автоматических трансмиссий
    Кирилл Мякишев, Motul
  • Глобальные изменения на рынке. Новые технологии, корпоративные парки (такси, каршеринг)
    Борис Агеев, GROUPAUTO Russia
  • Краткий анализ перспектив развития интернет-магазинов и СТО
    Сергей Бескоровайный, KYB Eurasia
  • Alfred Delivery. Новый способ заработать для автосервиса
    Максим Снигирев, Alfred Delivery
14.30 - 15.30Обед
15.30 - 17.00

Рабочая сессия 3 

  • Лояльное взаимодействие СТО с дистрибьюторами и производителями запасных частей.Выгоды и перспективы.
    Егор ДрабчукGROUPAUTO Russia
  • Сетевые СТО – угроза или возможность?
    Андрей Романов, WIN AUTO
  • Аналитика рынка кадров в сегменте автосервисов
    Павел Клюкин, Инжиниринговый центр SMART
  • Современные тренды в обучении сотрудников автосервиса
    Алексей Кривцов, Motul
  • Краткий курс современных технологий: как научить обслуживать автоматические трансмиссии
    Дмитрий Филонов, Motul
  • Аудит и обучение технических специалистов нового поколения
    Богдан Осокин, Легион-Автодата
  • Сервис и оборудование: Новые технологии и тенденции развития отрасли от ведущего разработчика и поставщика диагностического оборудования Hella Gutmann Solutions
    Балашов Андрей, Григорьев Алексей, Hella Gutmann Solutions  
  • Программный комплекс "Икар - менеджер" - простота организации и управления кузовным производством
    Грецкий Андрей, ГК Интерколор
17.00 - 17.30Кофе-брейк
17.30 - 18.30

Рабочая сессия 4

  • Бизнес восстановленных запасных частей. Зарубежный опыт, перспективы в России
    Дмитрий Волотович, Турбоцентр
    Дмитрий Ладикайнен, Reikanen
  • Новые игроки рынка, их значимость и перспективы

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По вопросам партнерства обращайтесь:

  • Александра Букина: avb@autostat.ru, +7 937 665 2143, +7 499 685 01 51 (12)
  • Александр Шацкий: ash@autostat.ru, +7 903 333 0234, +7 499 685 01 51 (24)

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