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Autoservice 2018
ПРЕДЛАГАЕМ ПРИОБРЕСТИ ЗАПИСЬ ТРАНСЛЯЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:
стоимость записи - 6900 рублей,
* если Вы были участником конференции, мы подготовили для Вас спец. стоимость для покупки записи - 3500 рублей.
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О мероприятии:
30 августа 2018 года,
Москва, ЦВК «Экспоцентр» (Краснопресненская наб., д. 14)
В рамках MIMS AUTOMECHANIKA -
22-й Московской Международной выставки
запасных частей, автокомпонентов, оборудования
и товаров для технического обслуживания автомобиля
Страница мероприятия на MIMS.ru
Аудитория B2B-автобизнес:
Дистрибьюторы, импортеры, дилеры:
автомобилей, автокомпонентов, оборудования для СТО, горюче-смазочных материалов.
Финансы (банки, лизинг), страховые компании, консалтинг.
IT-компании, интернет-площадки, агрегаторы.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
- Опыт и практика автосервиса у официальных дилеров. Бизнес-кейсы.
- Опыт и практика независимых сервисов. Бизнес-кейсы.
- Параллельный импорт: за и против. Дискуссия
- Стратегии участников рынка запчастей
- Сетевые сервисные проекты производителей запчастей и дистрибьюторов автокомпонентов: канал для сбыта запчастей или тренд развития отрасли
- Онлайн-агрегаторы автосервиса: аналитика развития и влияние на рынок
- IT-решения для автосервиса: что нового на рынке
- Бизнес восстановленных запасных частей. Зарубежный опыт, перспективы в России
- Интернет- агрегаторы для совместных закупок
- Сервис и оборудование: новые технологии и тенденции развития отрасли
ПРОГРАММА (предварительная)
|10.00 - 10.30
|Регистрация/Приветственный кофе
|10.30 - 12.00
Рабочая сессия 1
Рынок автосервиса: текущая ситуация, тенденции
- Аналитический обзор рынка: объёмы, динамика, структура, тенденции
Сергей Удалов, АВТОСТАТ
- Результаты деятельности автодилеров. Послепродажное обслуживание. Тенденции 2018
Дарья Прокофьева, ASE
- Основные тенденции на рынке смазочных материалов
Тимур Хакимов, Motul
- Мнение автовладельца: официальный дилер, сетевая СТО, независимый сервис, знакомый механик. Что выбирает автовладелец сегодня и почему? Как меняются предпочтения и к чему готовиться владельцам сервиса завтра? Результаты исследования
Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ
- Параллельный импорт: за и против
Вильгельмина Шавшина, DLA Piper
Григорий Микрюков, Аналитический центр при Правительстве РФ
|12.00 - 12.15
|Кофе-брейк
|12.15 - 14.30
Рабочая сессия 2
Автосервис будущего: рождение новых моделей. Дискуссия
- EuroRepairCarService в России. Модель развития
Евгений Болдырев, PSA
- Кейс TOYOTA
Виктор Самарин, Тойота Россия; Игорь Серебряков, Рольф
- Кейс FITService
Данил Соловьев, Сергей Колмаков, FIT Service
- Новый взгляд на старую услугу - обслуживание автоматических трансмиссий
Кирилл Мякишев, Motul
- Глобальные изменения на рынке. Новые технологии, корпоративные парки (такси, каршеринг)
Борис Агеев, GROUPAUTO Russia
- Краткий анализ перспектив развития интернет-магазинов и СТО
Сергей Бескоровайный, KYB Eurasia
- Alfred Delivery. Новый способ заработать для автосервиса
Максим Снигирев, Alfred Delivery
|14.30 - 15.30
|Обед
|15.30 - 17.00
Рабочая сессия 3
- Лояльное взаимодействие СТО с дистрибьюторами и производителями запасных частей.Выгоды и перспективы.
Егор Драбчук, GROUPAUTO Russia
- Сетевые СТО – угроза или возможность?
Андрей Романов, WIN AUTO
- Аналитика рынка кадров в сегменте автосервисов
Павел Клюкин, Инжиниринговый центр SMART
- Современные тренды в обучении сотрудников автосервиса
Алексей Кривцов, Motul
- Краткий курс современных технологий: как научить обслуживать автоматические трансмиссии
Дмитрий Филонов, Motul
- Аудит и обучение технических специалистов нового поколения
Богдан Осокин, Легион-Автодата
- Сервис и оборудование: Новые технологии и тенденции развития отрасли от ведущего разработчика и поставщика диагностического оборудования Hella Gutmann Solutions
Балашов Андрей, Григорьев Алексей, Hella Gutmann Solutions
- Программный комплекс "Икар - менеджер" - простота организации и управления кузовным производством
Грецкий Андрей, ГК Интерколор
|17.00 - 17.30
|Кофе-брейк
|17.30 - 18.30
Рабочая сессия 4
- Бизнес восстановленных запасных частей. Зарубежный опыт, перспективы в России
Дмитрий Волотович, Турбоцентр
Дмитрий Ладикайнен, Reikanen
- Новые игроки рынка, их значимость и перспективы
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