 АВТОСТАТ | Определены сроки презентации обновленного внедорожника УАЗ «Патриот»

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Определены сроки презентации обновленного внедорожника УАЗ «Патриот»

УАЗ Патриот

В сентябре состоится премьерный показ внедорожника «УАЗ Патриот» 2019 модельного года. Об этом сообщила пресс-служба компании Sollers, в которую входит Ульяновский автомобильный завод. Подготовка к выпуску обновленной модели проводилась с начала года и недавно была завершена.

Ранее стало известно, что именно изменилось в отечественном внедорожнике. Так, обновленный УАЗ «Патриот» получил улучшенную шумоизоляцию, перенастроенный микроклимат в салоне, не позволяющий окнам запотевать, и 4 поручня для передних и задних пассажиров, которые облегчат посадку в салон. Кроме того, «Патриот» будет комплектоваться более мощным двигателем ZMZ-Pro, который сможет «выдавать» 150 л.с. вместо предыдущих 135 л.с. В целом же, по словам разработчиков, автомобиль будет обладать лучшей управляемостью, сообщает «Российская газета».  

Однако, это не все изменения, которые будут вноситься в конструкцию внедорожника. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ближайшие два года УАЗ «Патриот» получит долгожданный опционный «автомат» производства французской фирмы Punch Powertrain. Новинка ожидается в марте 2019 года. 

Напомним, что УАЗ «Патриот» входит в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей отечественных марок. По итогам же 7 месяцев 2018 года продажи этой модели в России составили 7 555 единиц, что на 3,6% ниже результата годичной давности.

 

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии производство легковые автомобили новинки новые опции уаз уаз patriot

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