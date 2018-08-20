ТОП-10 самых продаваемых автомобилей отечественных марок в 1 полугодии

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2018 года в России было реализовано порядка 173 тыс. новых легковых автомобилей отечественных марок, что на 20% больше, чем год назад.

Самым популярной отечественной моделью в первом полугодии 2018 года стала LADA Vesta, разошедшаяся тиражом в 49 635 автомобилей и показавшая рост на 43,5%. На второй строчке рейтинга находится LADA Granta с результатом в 45 672 автомобиля (+8,8%). На третьей позиции – универсал LADA Largus, продажи которого выросли на 53,3% и составили 20 989 экземпляров. Далее следует LADA XRAY, результат которого составил 16 388 единиц (+6,1%). Замыкает пятерку лидеров внедорожник LADA 4x4, обладателями которого за отчетный период стали 15 371 россиянин (+18%).

В ТОП-10 самых популярных автомобилей отечественных марок с января по июнь нынешнего года также вошли: LADA Kalina (9 364 шт.; -4,3%), УАЗ «Патриот» (6 505 шт.; -2,8%), LADA Priora (6 468 шт.; -4,5%), УАЗ «Пикап» (1 750 шт.; +42,9%) и УАЗ «Хантер» (738 шт.; -8%).