 АВТОСТАТ | Lifan объявил о моделях, которые представит на ММАС-2018

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Lifan объявил о моделях, которые представит на ММАС-2018

Lifan X80

Стенд компании Lifan Motors Rus на Московском автосалоне займет почти 1000 квадратных метров. Здесь китайский бренд планирует показать и свои новинки – кроссовер Lifan X80, минивэн Lifan M7, электромобиль Lifan 820 EV, сообщает пресс-служба Lifan Motors Rus.

Дебютант российского рынка 7-местный внедорожник Lifan X80 обладает внушительными размерами, двухлитровым двигателем объемом 2 литра, 6-ступенчатой механической или автоматической коробками передач.

На автосалоне российского зрителя ожидает еще одна новинка – семиместный минивэн Lifan M7, который представители компании позиционируют как автомобиль для семейных загородных путешествий. М7 доступен в трех комплектациях и, начиная уже с базовой версии, оснащен системами ABS+EBD, мультимедиа-системой, 17-дюймовыми колесами, многофункциональным рулем, электрическими стеклоподъемниками. В топовых комплектациях добавлена еще система кругового обзора (с камерой 360 градусов), водительское сиденье с функцией массажа и др.

Учитывая современный интерес к электромобилям, Lifan подготовил для россиян еще один сюрприз – электрокар Lifan 820EV, созданный на базе седана Murman. Автомобиль характеризуется просторным салоном, быстрозаменяемыми батареями и рядом нововведений, повышающих безопасность: в Murman усовершенствованы показатели стабильности управления и произведена доводка шасси.

Чтобы поддержать интерес к своим продаваемым на российском рынке моделям, на стенде выделено место и для кроссовера Lifan X70, с момента презентации которого (16 апреля нынешнего года) реализовано уже более 1,5 тыс. таких автомобилей. Автолюбители увидят Lifan X70 c двухлитровым VVT-двигателем последнего поколения и обновленный Lifan Myway с АКП (семиместный салон, двухзонная климатическая установка, клиренс 192 мм и усиленный корпус).

Напомним, что текущий модельный ряд Lifan в России состоит из кроссоверов Lifan X70, X60, X50, Myway, а также седанов Solano и Murman. Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за 7 месяцев текущего года в России было реализовано 8667 автомобилей китайского бренда, что на 3% выше, чем за январь – июль 2017 года.

, источник: www.autostat.ru

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