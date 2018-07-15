 АВТОСТАТ | Московский автосалон удивит «Мобилистикой»

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Московский автосалон удивит «Мобилистикой»

На Московском автосалоне в 2016 году

Посетителей Московского автосалона, который откроется 29 августа в «Крокус Экспо», традиционно ждут яркие экспозиции последних разработок мирового и отечественного автомобилестроения. Некоторые хэдлайнеры ММАС'18 уже сообщили о своих презентациях.

Как сообщает официальный сайт ММАС, Хендэ Мотор СНГ обещает российскую премьеру нового Hyundai Santa Fe (Santa Fe четвертого поколения) в обновленном дизайне и с инновационными решениями активной безопасности.

KIA Motors Rus центром своей экспозиции планирует сделать хэтчбек Ceed третьего поколения, призванный своими технологичными инновациями еще больше усилить позиции KIA в России. Компания также продемонстрирует самый быстрый автомобиль в истории марки – Stinger, обновленный кроссовер Sorento Prime, новую версию субкомпактного хэтчбека Picanto X-Line, а также целый ряд других новинок.

Renault Россия готовит мировую премьеру своей новой модели – кроссовера C-сегмента, который будет производиться на московском заводе Renault. Кроссовер станет первым в линейке моделей, которые призваны воплотить в жизнь новую бренд-стратегию производителя – «Моя страна. Мои открытия. Мой Renault».

Lifan представит новую версию семиместного кроссовера MYWAY с пятиступенчатой автоматической трансмиссией и 125-сильным бензиновым мотором 1.8 л. «Это не просто долгожданная новинка, это новый шаг в развитии компании Lifan», – утверждает исполнительный директор Lifan Motors Rus Ван Сяолун. Дебютант Московского автосалона JAC Motors приготовил для российских автолюбителей два современных городских кроссовера S3 и S5.

«Volkswagen Легковые автомобили» и «Volkswagen Коммерческие автомобили» выбрали для себя новый формат участия и вместо традиционного стенда продемонстрируют актуальные модели на специализированной площадке, посвященной современным технологиям. Экспозиция затронет «электромобильность» и экологичные решения. Кроме того, на открытых площадках запланированы тест-драйвы модельного ряда Volkswagen, включая премьеры 2018 года Teramont и новый Touareg.

На стенде «НАМИ» гости автосалона смогут познакомиться с представителями нового отечественного бренда «AURUS»: здесь запланирована мировая премьера автомобилей класса «люкс», созданных на основе «Единой модульной платформы». Первая реализация в его рамках – лимузин «Кортеж» - был задействован 7 мая в церемонии инаугурации Президента РФ.

По заверениям организаторов, сразу несколько сюрпризов подготовил и АВТОВАЗ, однако раскрывать свои планы по участию в салоне пока не стал. «А то сюрприза не будет», – сказал исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу компании Ян Птачек.

Впервые в рамках ММАС будет организован фестиваль инновационных технологий «Мобилистика», демонстрирующий перспективы развития мобильных транспортных средств. В фокусе – современные решения в автомобилестроении, альтернативные виды транспорта, электротранспорт, автономное вождение, smart-проекты.

Посетители «Мобилистики» смогут познакомиться с самыми инновационными электромобилями, протестировать электро- и автономный транспорт, увидеть новый болид «Формулы-Е» и другие фантастические разработки, готовые стать новой реальностью или уже воплощенные в жизнь. Нас ждут футуристические концепции перемещения людей и вещей, электротранспорт, автономное вождение, альтернативное топливо, космические путешествия, дроны, умные города будущего.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автосалон легковые автомобили новинки новые опции volkswagen hyundai lada lifan renault kia

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