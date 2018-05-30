Lifan намерен расширить линейку SUV в России

Компания Lifan хочет продавать в нашей стране более крупные и «более высокие по классу» модели сегмента SUV. Об этом порталу «Колеса.ру» рассказал исполнительный директор российского подразделения Lifan Ван Сяолун. «Самым перспективным направлением мы считаем SUV классов В, С и даже D. Сейчас мы выводим Х70, но в ближайшие три года будем отрабатывать новые, чуть большие по размеру и более высокие по классу модели, которые привезем и в Россию», – сообщил топ-менеджер. Подробностей о будущих вседорожниках представитель Lifan не раскрыл.

На данный момент в России доступны три кроссовера китайского бренда: переднеприводные X60 и X70, заднеприводный Myway. Также в России продают модель X50, которую в компании позиционируют в качестве компактного «паркетника», однако «пятидесятый» представляет собой хэтчбек с неокрашенным пластиковым обвесом. Кстати, «паркетник» Lifan X70, который вышел на российский рынок лишь месяц назад, в компании позиционируют как преемника X60. При этом «шестидесятый» останется в продаже минимум до конца 2018 года. В Китае еще можно купить семиместный SUV Lifan X80 (также только с передним приводом), но опять же – пока официально не объявлено, доберется ли эта модель до России.

Кроме того, китайская марка все еще рассматривает возможность запуска продаж в России модели сегмента MPV. Напомним, информация о том, что Lifan может привезти в нашу страну новый минивэн, появилась в 2016 году. Тогда название модели не раскрывалось. В 2017-м на китайский рынок вышел семиместный MPV Xuanlang («ксуанланг», экспортное название – M7) с дизайном в стиле Ford S-Max. В том же году стало известно, что в компании рассматривают возможность выхода на рынок России именно этой модели. Как рассказал Ван Сяолун, окончательного решения пока нет.

«Вы, наверное, видели в Китае этот достаточно интересный автомобиль. Но, как мы уже говорили, на сегодняшний день сегмент MPV в стране (в России. – Ред.) не слишком популярен. Многие модели ушли с рынка, и сейчас сегмент представлен не более чем пятью автомобилями разных брендов, а объем их продаж весьма невелик. Так что мы хотя и не отказываемся принципиально от такой возможности, но пока еще думаем», – сообщил топ-менеджер.

В Китае Lifan Xuanlang представлен с бензиновыми «атмосферниками» 1.8 (133 л.с.) и 2.0 (141 л.с.), турбомотором 1.5 (141 л.с.). Все двигатели сочетаются с 5-ступенчатой «механикой», для двухлитрового мотора еще предусмотрен вариатор, а для турбированного двигателя – 8-ступенчатый «автомат». Привод – только передний. За неполный 2017 год (продажи модели стартовали весной) в Поднебесной было реализовано 27932 автомобиля Xuanlang (S-Max в Китае не продают).