Новый Citroen C3 Aircross появился у российских дилеров

Новый кроссовер Citroen C3 Aircross, который с марта доступен для заказа в России, с 12 апреля появится в автосалонах российских дилеров марки. Об этом ранее в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» и «Радио Страна» сообщил управляющий директор брендов Peugeot, Citroёn и DS в России Александр Мигаль.

Новинка представлена в трех вариантах комплектации с бензиновыми двигателями семейства Pure Tech мощностью 82 л.с. и 110 л.с. и дизельным HDi мощностью 92 л.с., сообщает пресс-служба Citroen. Стоимость C3 Aircross составляет от 1 млн 069 тыс. рублей до 1 млн 382 тыс. рублей в зависимости от типа двигателя и комплектации.

Базовое оснащение комплектации Live включает рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету, задние дисковые тормозные механизмы, передние и боковые подушки безопасности для водителя и пассажира, передние и задние боковые шторки безопасности, два крепления Isofix для детских кресел на задних сидениях, систему «ЭРА-ГЛОНАСС», бортовой компьютер, индикатор внешней температуры воздуха, антиблокировочную систему тормозов (ABS), электронную систему распределения тормозных усилий (REF), систему помощи при экстренном торможении (AFU), электронную систему динамической стабилизации (ESP) и антипробуксовочную систему (ASR), зеркала с электроприводом и подогревом, кондиционер, аудиосистему с функцией RDS, регулировку по высоте сиденья водителя.

В средней комплектации Feel дополнительно появляются самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида, регулируемый подлокотник сидения водителя, пакет Winter «Подогрев передних сидений + противотуманные фары», климат-контроль с выбором интенсивности подачи воздуха, сенсорный цветной 7-дюймовый экран, аудиосистема RCC с функцией RDS с поддержкой MP3 и технологией обработки звука Arkamys, обтянутое кожей рулевое колесо, багажные рейлинги на крыше.

В топовой версии Shine новый кроссовер Citroen C3 Aircross получил функцию Mirror Screen совместной работы со смартфонами с поддержкой протоколов Apple CarPlay + Android Auto, датчики парковки в заднем бампере, систему Grip Control (c селектором выбора одного из 5 режимов движения: Cнег, Грязь, Песок, Стандарт, ESP Off), подогрев всей поверхности лобового стекла и датчик дождя, навигационную систему Citroen Connect 3D Navigation с сенсорным управлением, а также литые диски 16" Matrix.

Новый компактный кроссовер Citroen C3 Aircross длиной 4,15 м отличают увеличенный дорожный просвет, высокая посадка водителя, защитные накладки переднего и заднего бамперов, увеличенные колеса и расширители крыльев. C3 Aircross располагает самым вместительным салоном в сегменте, а колесная база в 2,60 м дает большее пространство для пассажиров заднего ряда. Отдельного внимания заслуживают широкие возможности трансформации салона. Независимые секции сиденья второго ряда регулируются продольно, а также по углу наклона спинки. Благодаря различным вариантам складывания сидений второго ряда, а также складывающейся вперед спинке переднего пассажирского сиденья в салоне возможно разместить предметы длиной до 2,40 м. При необходимости пол багажного отделения можно разместить на одном из двух уровней. Объем багажного отделения составляет от 410 до 520 литров. Салон также отличают открывающаяся панорамная крыша и светодиодная подсветка.