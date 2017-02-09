Peugeot представляет новые модели коммерческого транспорта в России

Российские дилеры Peugeot начинают продажи новых модификаций легких коммерческих автомобилей, актуальные цены на них будут объявлены позже.

Так, Peugeot Boxer L1H1 станет еще доступнее. В ближайшее время начнется прием заказов на модель с новым ценовым предложением, сообщает пресс-служба Peugeot Россия. Среди главных преимуществ модели стоит назвать полную массу менее 2,5 т и грузоподъемность менее 1 т. Последнее особо актуально в условиях города, где Boxer может беспрепятственно и без нарушений ПДД передвигаться по всем районам.

Также клиенты имеют возможность приобрести модификацию Peugeot Boxer с повышенной грузоподъемностью. Данная версия автомобиля подходит для использования в рамках инфраструктуры финансовых организаций и инкассационных задач. Показатели грузоподъемности модели являются лучшими в классе, в среднем 1900 кг и максимальные допустимые нагрузки 2100 кг для передней оси и 2400 кг для задней. Стоит также отметить, что полная масса фургона составляет 4 т. В базовое оснащение данного автомобиля уже входят усиленная подвеска и кузов, модернизированная тормозная система, рулевое управление, адаптированное к повышенным нагрузкам на управляемую ось, электронная система стабилизации курсовой устойчивости ESP, антипробуксовочная система ASR, помощь при начале движения на склоне Hill Assist, система оптимизации работы ESP в зависимости от загрузки LAC, хронотахограф для международных перевозок.

Кроме того, Peugeot предлагает особую версию Partner «Социальный», предназначенную для перевозки людей с ограниченными возможностями. Пол модели выполнен с опущенным уровнем въезда от 240 мм. Помимо прочего, имеется алюминиевая механическая въездная складная рампа. В автомобиле существует как два стандартных места, так и одно для кресла-качалки или же стандартное. Для удобства пассажира в оснащение входят поручень, двухточечный ремень безопасности и различные системы крепления и противоскольжения кресла. Стоит отметить, что данная модификация прошла все необходимые процедуры сертификации, первые 24 автомобиля уже в 2016 году были отгружены в компанию МосГорТранс.

Еще одна новинка – мобильный заправщик на базе Peugeot Partner. Топливные модули емкостью до 330 л (бензин) и до 500 л (дизель), интегрированные в автомобиль, позволят решить вопрос оперативной заправки в условиях напряженного трафика в мегаполисе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первой половине 2017 года в линейке коммерческих автомобилей Peugeot появится новый Expert, а чуть позднее начнутся продажи пассажирской версии данного семейства Peugeot Traveller.