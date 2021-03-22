Рынок люксовых автомобилей с пробегом в феврале вырос на 5%

Если покупки новых автомобилей сегмента Luxury в феврале упали на 61%, то на вторичном рынке в этой категории они, напротив, выросли – на 5%. Так, по данным агентства «АВТОСТАТ», в последний зимний месяц 2021 года россияне приобрели 163 люксовых автомобиля с пробегом (в феврале 2020 года было 155 штук).

Лидером на вторичном рынке сегмента Luxury в феврале стал Mercedes-Benz Maybach S-Class, перепроданный в количестве 59 экземпляров. С небольшим отрывом от него идет марка Bentley (53 автомобиля). Кроме того, поменяли своих владельцев 23 подержанных Maserati, 16 – Rolls-Royce, 8 – Lamborghini и по 2 – Aston Martin и Ferrari.

Что касается географии, то свыше 70% таких перепродаж пришлось всего на три субъекта РФ – Москву (88 шт.), Санкт-Петербург (16 шт.) и Московскую область (16 шт.). Из нестоличных регионов по объему покупок люксовых автомобилей с пробегом лидирует Краснодарский край (8 шт.). За ним следуют Ставропольский край (6 шт.), Воронежская область (4 шт.), Новосибирская область (3 шт.). Еще в 22 регионах поменяли своих владельцев один или два роскошных автомобиля.

Эксперты также отметили, что за два месяца 2021 года россияне приобрели на вторичном рынке 287 машин сегмента Luxury, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

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Фото: Рольф