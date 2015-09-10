КАМАЗ в 2015 году прогнозирует снижение продаж в России на 25-28%

КАМАЗ прогнозирует снижение своих продаж в 2015 году на 25-28% до 28-29 тысяч машин против 38,9 тысячи автомобилей годом ранее. Об этом сообщил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, отметив, что экспорт в текущем году может вырасти на 10% до порядка 7 тысяч грузовиков. Следовательно, внутренние продажи составят 21-22 тысячи машин, а падение к 2014 году может достигнуть 32-35%, сообщает агентство «ТАСС».

По оценке С.Когогина, весь российский рынок грузовых автомобилей полной массой 14 тонн может составить не более 39 тысяч штук. «Глубина падения очень высокая – до 69%», – отметил он.

Кроме того, КАМАЗ ожидает в 2015 году снижения выручки по стандартам МСФО на 9,6% до 100 млрд рублей, сказал С.Когогин. По его словам, выручка сократится меньше, чем продажи, из-за роста цен на экспортных рынках и на автомобили обновленного модельного ряда.