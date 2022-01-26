Алексей Володин, управляющий директор марок Peugeot, Citroen и Opel в России

«Основной фактор успеха наших новых моделей – признание их клиентами»

Год назад произошло слияние компаний Fiat Chrysler Automobiles и Groupe PSA. Таким образом, сразу 14 брендов объединились под крышей новообразованного концерна Stellantis, ставшего в итоге четвертым в мире по объему производства автомобилей. Об итогах работы концерна в первую годовщину и планах на будущее в интервью агентству «АВТОСТАТ» рассказал управляющий директор марок Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин.

- Начнем с итогов 2021 года: понятно, что для вашей компании он был успешным с учетом низкой базы предыдущего периода. При этом основное, чем характеризовался ушедший год, – это дефицит автомобилей и рост цен. Как вы думаете, если бы не было этого дефицита, вы могли бы продать еще больше?

- Если бы дефицит отсутствовал и поставки машин были стабильны, то мы продали бы больше, потому что работаем в достаточно узких сегментах российского рынка. При этом замечу, что в предыдущие три года мы не могли оторваться от низкой базы. Сейчас же основными фактором стало признание нашими клиентами автомобилей, созданных на платформе К0, таких как Citroen Spacetourer и Peugeot Traveller. Отмечу, что среди пассажирских версий этих моделей до 40% составляют продажи В2В. Это значит, что модели признали как крупные корпоративные парки, так и рыночные потребители. В бренде Opel машины на платформе К0 составляют порядка 70%.

Второй фактор, повлиявший на наш успех, – это запуск продуктов на платформе B9. По этому поводу было много скепсиса, говорили, что сегмент таких автомобилей исчез с рынка, и это во многом правда. Сейчас почти весь объем в этом сегменте занимает LADA Largus и немного – Volkswagen Caddy и Fiat Doblo, остальные игроки действительно покинули этот сегмент. И тут появились мы с новыми Peugeot Partner и Citroen Berlingo, которые вызвали огромную волну интереса. Мы сумели сделать интересные и доступные автомобили в этом сегменте. И хотя сейчас цены в целом движутся вверх, мы остаемся конкурентоспособными даже по сравнению с сегментами, где машины существенно меньше по размеру и дают клиенту гораздо меньше возможностей для трансформации. Я имею в виду, что в наших моделях можно по одному или полностью убрать сиденья с третьего ряда и перевезти, например, квадроцикл на дачу. Я сам приобрел автомобиль Peugeot Partner Crossway в качестве второй машины в семью и использую его для своих ежедневных нужд. Отмечу, что я этим автомобилем вполне удовлетворен.

- А что насчет новинок 2022 года? Я имею ввиду новый Citroen C4 и Opel Astra?

- Обе машины будут поставляться в Россию по импорту, и обе они – совершенно новые, поскольку сменили платформу. Citroen С4 раньше был седаном, теперь это кросс-хэтчбек. Я бы даже сказал, что это – новый подсегмент рынка. Все подробности о моторной гамме, комплектациях и ценах мы раскроем в самое ближайшее время.

- На что вы будете делать ставку в 2022 году? Расскажите, как будет происходить развитие линейки коммерческих и легковых автомобилей?

- Первый и основной пункт нашей стратегии – фокус на локальные модели, потому что без этого долю рынка в России не занять. Во всяком случае пока действующее законодательство будет фактически ограничивать импорт машин в страну путем завышения их себестоимости. Но при этом мы продолжим привозить другие модели, поскольку они создают другую ДНК бренда и дают иную вариативность продукции – то, чего не могут давать локальные модели из-за ограниченности линейки поставщиков.

- Когда, на ваш взгляд, стабилизируется ситуация с поставками электронных компонентов?

- В конце прошлого года мой личный прогноз был таким: ситуация не улучшится до середины 2022 года. Сейчас я продлеваю этот прогноз до октября. Думаю, что ситуация с поставками не улучшится раньше четвертого квартала.

- А что насчет цен? Продолжится ли их рост или они стабилизируются?

- Это очень сложный вопрос. Во-первых, с начала года цены уже подросли. Во-вторых, в последнее время мы наблюдаем сильную волатильность рубля, и если он останется на уровне 80 рублей за доллар, то это грозит очередным витком цен. Если же рубль отыграет свои позиции, то я считаю, что цены должны стабилизироваться, поскольку предпосылок для их дальнейшего роста я не вижу. А дальше все зависит от аппетитов каждого конкретного производителя и дилера. Что касается последних, то на фоне дефицита автомобилей эти аппетиты могут подрасти.

В автомобильном бизнесе есть два мультипликатора – маржа и объем. Если объемы падают, то все участники бизнеса стараются компенсировать это через увеличение дохода на единицу товара.

- Электромобили в России – пока штучный товар. В российской линейке их нет, но в Европе вы их продаете. Будете ли вы поставлять их к нам? Насколько вообще перспективен сегмент этого рынка?

- Почти вся мировая линейка наших моделей есть в электрическом исполнении. Но везти их сейчас в Россию нерентабельно. Правительство РФ вполне отчетливо дает понять, что не хочет видеть импортные электромобили на дорогах, повышая на них утилизационный сбор, отменяя нулевые пошлины и т.д.

В этих условиях остается второй сценарий – локализация. У нас есть электрическая платформа К0, на которой созданы некоторые европейские модели, так что технически мы можем наладить производство таких автомобилей в Калуге. Но у нас есть много вопросов к Правительству РФ: насколько это вообще нужно? Какова общая потребность в таких машинах? Без стимулирования спроса и развития зарядной инфраструктуры эта потребность будет сведена на нет.

Второй большой вопрос – локализационные требования. Если речь идет об импорте батарей и локальном производстве корпуса, в который она будет вмонтирована, то это одна история. Если же необходимо будет наладить локальное производство самой батареи – уже другая. Подводя итог, скажу, что мы открыты к такому диалогу, если это действительно нужно нашей стране. Но пока вопросов больше, чем ответов.

- Насколько перспективна подписка в России? И планируете ли вы идти в этом направлении?

- Мы прорабатывали этот вопрос, но решили не развиваться в этом направлении. Пока что брать автомобиль по подписке менее выгодно, чем покупать его в собственность даже с учетом кредита. Конечно, будет определенное количество клиентов, которым интересна эта история. Например, если человек находится в другом городе в длительной командировке сроком на полгода и больше. Но пока для всех остальных физлиц это невыгодно, а если речь идет о юрлицах, то им проще взять машину в лизинг.

- Что насчет онлайн-продаж? Какие перспективы у этого канала сбыта?

- У нас есть такой инструмент как онлайн-продажи. Это вполне реальный канал сбыта, и уже есть первые подтвержденные сделки от момента выбора и конфигурации автомобиля до полной оплаты через сайт. Но я лично не верю в масштабирование онлайн-продаж в автомобильной индустрии. Во всяком случае, в ближайшее время.

Вряд ли этот канал станет доминирующим, и для этого есть две причины. Первая: автомобиль – это все еще дорогая покупка, вторая по стоимости после недвижимости. И любая семья к такого рода расходам будет относиться крайне внимательно. Вторая причина: автомобиль – это продукт, который нужно примерять на себя. Например, габаритным людям во многих автомобилях будет некомфортно. Я отношусь к числу таких людей и часто в автомобиле банально упираюсь головой в потолок. А понять это онлайн невозможно. Нужно «мерить» и лично проверять регулировку руля, кресла, расположение двери. Машина – это место, где ты проводишь много времени, и угадать по картинкам, что тебе будет в ней комфортно, нельзя. Если же и вовсе говорить об управлении автомобилем (как он разгоняется и тормозит, как переключаются передачи), то это можно прочувствовать только во время тест-драйва, но никак не в сети.

Возможно, такой способ покупки подойдет тем, кто уже знает, чего хочет. Но я все-таки уверен, что автомобили уйдут в онлайн, только когда они будут стоить, как бытовая техника.