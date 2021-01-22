Юта Такахаси, генеральный директор ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» («Автостат»)

«Мы будем реализовывать ту стратегию, которая у нас есть»

Позади 2020 год. Какие уроки вынесла из него марка Suzuki; что берет с собой в 2021 год, который, очевидно, тоже будет непростым; какие планы строит на будущее – все эти вопросы мы задали генеральному директору компании «СУЗУКИ МОТОР РУС» господину Юта Такахаси.

- Мистер Такахаси, охарактеризуйте, пожалуйста, прошедший год. Что в нем было важного для компании? Сумели вы достичь тех планов, которые ставили перед собой? Наверняка в середине или в конце года вам пришлось их корректировать – расскажите об этом.

- Если говорить о 2020 году, то мы очень удовлетворены тем результатом, который показала компания Suzuki. В России мы продали около 8 тысяч автомобилей, а с учетом республик, где мы также представлены (Белорусия, Казахстан) – наши продажи превысили объем в 8 тысяч автомобилей, что является для нас отличным результатом. Особенно с учетом ситуации на рынке, который показал негативную динамику. Мы удовлетворены.

Понимаем, что те сложности, с которыми мы столкнулись в прошлом году, были преодолены нами, в том числе с помощью беспрецедентных мер поддержки, как мы называем, «семьи Suzuki». Это не только дистрибьютор, но и дилеры, и клиенты, которые оказали поддержку и смогли достаточно быстро восстановить свои показатели в сложном 2020 году.

- Вы можете назвать какие-то наиболее важные внутренние факторы, которые помогли вам получить хорошие результаты? Может быть, это сдерживание цен или какие-то интересные предложения для покупателей?

- Если говорить о факторах, то это, конечно, совершенно удивительная способность российской экономики восстановиться быстро после локдауна. Это то, каким образом покупатели вернулись в салоны и начали покупать автомобили, как только салонам разрешили открыться. Это, конечно, удивительная история, которая отличает российский рынок от европейского. Ну и, конечно, свою роль сыграли те усилия, которые предпринимают наши дилеры для того, чтобы реализовывать автомобили и оказывать высокий уровень сервиса нашим клиентам.

В числе важных факторов я бы также назвал нашу стратегию предоставления доступных автомобилей в рамках ценовой политики – она, конечно, повлияла и привела к тому результату, который мы видим. Вообще это такие совместные усилия, с одной стороны – дилеров и дистрибьюторов, с другой – очень лояльных клиентов и экономики, которая начала быстро восстанавливаться, как только появилась такая возможность.

- Был ли у вас дефицит автомобилей и, если был, удалось ли его уже компенсировать? Насколько сегодня спрос соответствует предложению по вашей марке?

- Такой специфической проблемы, как дефицит автомобилей, мы в принципе сильно не испытывали. Мы – импортирующий бренд, поэтому иногда возникают вопросы, связанные с логистикой. Но на данный момент у нас их нет. Наши поставщики достаточно спокойно отправляют нам тот объем продукции, который необходим. Сейчас мы не испытываем каких-то сложностей, но понимаем, что периодически они могут возникать. Готовы решать все сложности, которые иногда будут встречаться.

- Каким вы видите прогноз на 2021 год? Каким будет рынок, на ваш взгляд? Сохранится ли спрос? Продолжится ли рост цен на автомобили?

- Что касается рынка и покупательской способности – это, конечно, будет зависеть от тех необходимых и вынужденных ограничительных мер, которые могут быть внедрены в связи с развитием ситуации по коронавирусу. Мы от этого зависим достаточно сильно – это показал 2020 год. Но мы уверены в том, что также быстро преодолеем сложности, которые могут возникнуть. Поэтому предполагаем, что рынок следующего года покажет примерно такой же объем, как и в 2020 году. Экономика достаточно стабильно будет себя проявлять, ну а мы будем реализовывать планы, которые перед нами стоят.

- А какие основные цели вы ставите перед компанией на этот год? Каким направлениям будете уделять большее внимание? Ну и сразу задам финальный вопрос: планируете ли вы вывод каких-то новинок на российский рынок?

- Что касается новых моделей или каких-то особенных планов – на данный момент мы не можем этим с вами поделиться. Мы будем реализовывать ту стратегию, которая у нас есть. С той продуктовой линейкой, которая сейчас представлена на российском рынке. По нашему внутреннему плану мы хотели бы в 2021 году реализовать на 25% автомобилей больше, чем в 2020 году. То есть, это примерно 10 тысяч автомобилей. Это та цифра, которая нам кажется реалистичной. Это то, к чему мы стремимся, на что нацелены в 2021 году. Мы считаем, что готовы имеющимися ресурсами этот план реализовать.

Видеоверсию интервью с господином Юта Такахаси можно посмотреть на канале «Автостат ТВ» по ссылке.