Алексей Тарасов, коммерческий директор Volvo Car Russia («Автостат»)

В конце ноября в Москве прошла презентация гибридного кроссовера Volvo XC60 T8 Twin Engine, на который шведская компания официально начала прием заказов. О том, какое будущее есть у гибридов и электромобилей в нашей стране, рассказал коммерческий директор компании Volvo Car Russia Алексей Тарасов. В интервью с директором аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергеем Целиковым он также подвел итоги работы за год, поделился планами компании по развитию модельного ряда и обозначил перспективы российского авторынка в 2020 году.

- Алексей, давайте начнем с цифр. С какими результатами Volvo подходит к концу 2019 года? Какие модели в лидерах? Каким вы видите конец этого года и начало следующего?

- По результатам 11 месяцев 2019 года наши суммарные продажи в России, Белоруссии и Казахстане выросли на 12,3%. Думаю, что мы закончим год на уровне этой цифры. Замечу, что при этом основная доля продаж приходится на Россию, а основным драйвером роста в этом году стал компактный кроссовер Volvo ХС40, с которым мы вошли в новый сегмент рынка. Модель стартовала на рынке очень хорошо и явно пришлась по вкусу российским покупателям.

- Можно сказать, что ХС40 заменил собой V40 Cross Country?

- Нет, мы пытались позиционировать V40 как компактный кроссовер, но в реальности это все-таки другая концепция – кросс-кантри. Несмотря на то, что эта модель тоже хорошо зарекомендовала себя на рынке, в середине этого года ее производство было прекращено, и сейчас дилеры распродают остатки.

Другой точкой роста продаж является кроссовер ХС60, причем потенциал этой модели пока не исчерпан, поэтому мы в компании рассчитываем на дальнейший рост ее продаж.

- Насколько цена является сдерживающим фактором роста? Если сравнивать текущее поколение ХС60 с машинами предыдущего поколения, то цена выросла примерно на 70%.

- Да, цена выросла, но ведь и сама машина сильно изменилась! Теперь это автомобиль совершенного другого уровня.

- Возможно, что и потребитель тоже изменился? Вы не думаете, что те люди, которые покупали Volvo ХС60 раньше, сейчас уже не могут позволить себе такую машину?

- Я соглашусь с тем, что текущая цена никак не помогает продажам. Это психологически непросто – отдать за новую машину 2019 года три машины 2013 – 2014 годов с пробегом. Ведь их текущая стоимость примерно 1 – 1,2 млн рублей, а новый автомобиль, даже с учетом всех скидок, стоит от 3 млн рублей. Все это ограничивает продажи, и не только у нас, – это проблема автомобильной отрасли в целом. Но вместе с тем, у нас довольно высокий уровень лояльности клиентов. Примерно половина из них «пересаживается» со старой модели Volvo ХС60 на новую. А вот что касается ХС40, то этот кроссовер рассчитан на привлечение новых клиентов.

- Кто же является покупателем ХС40? Что это за люди? С каких машин они пересаживаются на этот кроссовер?

- Примерно треть всех покупателей ХС40 – это лояльные марке клиенты, а остальные две трети – это клиенты извне. Кто эти люди? Как правило, это владельцы более дорогих моделей массовых марок, которые ищут более просторную или более премиальную машину. Встречаются также владельцы автомобилей немецких марок, наших конкурентов – BMW, Audi, Mercedes-Benz. Их мы также стараемся привлечь.

- Что вы думаете о гибридах? Каким вы видите потенциал этого направления с учетом того, что сегодня их продажи измеряются буквально единицами. Или вы считаете, что пока на статистику смотреть нет смысла и это долгосрочный тренд?

- Вы правы, по итогам года мы планируем получить продажи таких машин на уровне 20 – 25 единиц. И конечно, это очень немного. Однако каждый клиент, который отдал предпочтение ХС90 Т8, это уникальный клиент, и он очень ценен для нас. Это люди, которые мыслят не общерыночными категориями, для них выгода не стоит на первом месте. Для кого-то из них более важным фактором является забота об окружающей среде, для других – забота о своей семье, которую не хочется будить по утрам шумом работающего обычного ДВС.

Компания Volvo видит будущее однозначно электрическим, а потому постарается в дальнейшем использовать эти и другие факторы, максимально близкие к жизни обычных людей, чтобы мотивировать их покупать именно электромобили. Наша позиция такова: авторынок каждой страны будет двигаться в сторону электрификации, но скорость движения при этом будет отличаться. Например, в Норвегии уже сегодня больше половины продаж новых автомобилей приходится на гибридные или полностью электрические версии. Россия пока делает в этом направлении только первые шаги, но совершенно очевидно, что мы рано или поздно тоже к этому придем.

- Действительно ли потенциал гибридного ХС60 сегодня выше, чем у ХС90?

- На эту тему сейчас ведется много споров, но лично я считаю, что при цене за автомобиль от 6 млн рублей, один миллион – не такая уж и большая разница. Я бы сказал, что ХС90 будет иметь большую долю в общих продажах, чем ХС60, поскольку этот автомобиль более вместительный и объемный. Предположу, что соотношение продаж будет 66% к 33%.

- Сейчас больше половины ХС90 продается с бензиновым двигателем, в то время как у ХС60 – обратная ситуация: дизельные версии покупают больше.

- Да, многие эксперты считают, что Volvo – это в большей степени дизельная марка, хотя на самом деле такой имидж сложился у компании за последние 10 лет. В начале 2000-х мы были полностью бензиновым брендом. Сегодня мы убедились, что конечному потребителю не важен тип топлива, для него гораздо важнее сам автомобиль. Мы неоднократно убеждались, что люди охотно пересаживаются с «бензина» на «дизель» и обратно. В целом информация о типе двигателя, емкости бензинового бака и других технических нюансах постепенно перестает быть значимой. Особенно это касается молодежи. Молодые люди сегодня выбирают автомобиль как средство решения вопроса мобильности и источника эмоций. Технические моменты их интересуют в меньшей степени.

- А насколько клиенты готовы рассчитывать стоимость владения машиной, остаточную стоимость автомобиля через 3 – 5 лет пользования ею? Насколько вообще экономические аспекты важны сегодня при выборе модели?

- Безусловно, люди, которые просчитывают максимально выгодные варианты, были и есть всегда. Однако, в последнее время их становится все меньше, а сама покупка автомобиля становится все более эмоциональной и менее расчетливой. Вообще, развитие идеи «не владеть, а пользоваться» еще больше снижает «продуктовую» составляющую при покупке автомобиля. Перед человеком стоит задача добраться из точки А в точку Б, и решение этой задачи должно быть безопасным, комфортным и максимально персонализированным.

- Давайте поговорим про каршеринг. Какие варианты предлагает сегодня Volvo?

- У нас в каршеринге Санкт-Петербурга находятся кроссоверы ХС60, а в Москве – ХС40. Нашим партнером в этом проекте стал Яндекс.

- Для вас это очередной канал сбыта?

- Я рассматриваю это как возможность дать людям попробовать, что такое Volvo, прикоснуться к нему. Конечно, у нас были сомнения относительно целевой аудитории. Ведь люди, которые активно используют каршеринг, вряд ли задумываются о покупке автомобиля. Тем не менее, мы решили опробовать этот проект в Санкт-Петербурге, и тут выяснилось, что эта гипотеза не совсем верна. Довольно большой процент людей познакомились с нашими автомобилями именно через каршеринг, а уже затем приняли решение о покупке. Думаю, что такой подход в большей степени относится к моделям премиального сегмента, а среди массовых брендов ситуация будет иной.

- Вы были первыми, кто запустил программу пользования автомобилем по подписке. Как вы считаете, это будет просто еще один опыт с небольшими итоговыми результатами, или же это превратится в глобальный тренд?

- В настоящий момент это пробный проект с небольшими объемами. Например, в этом году мы предложили по подписке 50 автомобилей, которые были выданы менее чем за 2 месяца. Еще несколько десятков седанов S90 доступны для заказа, начиная с этой недели. В следующем году мы планируем увеличить количество автомобилей по подписке, однако речь не идет о тысячах экземпляров. В среднесрочной перспективе в России объемы подписки в общем объеме продаж вряд ли превысят 10 – 15%. Это касается как Volvo, так и других брендов. Думаю, что в Европе эта цифра будет достигнута быстрее, но в целом вряд ли это выльется в какой-то глобальный тренд.

- Какие у вас планы на 2020 год? Какие объемы прогнозируете?

- Не стоит надеяться, что российский рынок в следующем году будет расти. В лучшем случае он сохранит прежний объем, а еще более вероятно – покажет небольшое падение. Тем не менее, мы планируем расти и наращивать свою долю на этом рынке. Сейчас у нас самый сильный портфель моделей, в котором драйверами роста станут ХС40, ХС60 и ХС90. Эти три ключевые модели обеспечивают нам 80% продаж. Также мы рассчитываем на V60 Cross Country. По этой модели тоже возможен рост, так как имеется большой отложенный спрос по ХС70, которого, по сути, и заменяет V60.

- Сегодня продажи ваших седанов сильно снизились, фактически до каких-то единиц. Есть бренды, которые уже сейчас отказались от седанов в своей продуктовой линейке. Как вы считаете, нужны ли седаны Volvo на рынке России?

- Мы не отказываемся от седанов как таковых, однако и не рассчитываем продавать их тысячными объемами. Я считаю, что любой седан Volvo на дороге – это реклама бренда. И S60, и S90 – это очень красивые автомобили, они притягивают к себе внимание. Поэтому я считаю, что даже при небольших объемах продаж эти модели должны оставаться в линейке бренда.

Кроме того, как вы знаете, в любой индустрии присутствует некая цикличность. Я уверен, что через какое-то время седанами заинтересуется поколение молодых людей, которые в своей жизни чаще видели кроссоверы и внедорожники, а седаны были для них редкостью. Пройдет время, и эти люди скажут: «Седан – это образец дизайна, это красивая машина». И они захотят купить себе эту красоту.

Второй фактор, который поможет вернуть на рынок седаны, это электрификация. Здесь вступают в игру элементарные законы физики. Сопротивление воздуха при движении у седана значительно меньше, чем у кроссовера. При одинаковых характеристиках силовой установки, эффективность у седана будет выше, чем у кроссовера. Плюс состояние дорог у нас улучшается и необходимость в высоких автомобилях со временем сама собой отпадет.