Антон Свекольников, директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Car Russia («Автостат» и «Радио Автодор»)

Если 2017 год для компании Volvo Cars стал четвертым последовательным годом рекордных продаж (тогда по всему миру было реализовано 571 577 автомобилей шведского бренда), то 2018-й обещает побить этот рекорд, превысив отметку в 600 тысяч проданных автомобилей. Чем еще он запомнится для компании, какие новинки ожидают нас в 2019 году, что такое «автомобиль по подписке» и почему беспилотники удобнее самолета – об этом и о многом другом в эфире «Радио Автодор» директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Car Russia Антон Свекольников.

- Каким был для компании 2018 год?

- Это был один из самых успешных годов за всю историю компании. Впервые за более чем 90-летнюю историю мы получили сразу две высшие мировые награды – новый ХС60 получил титул «Всемирный автомобиль года», а первый в линейке Volvo компактный кроссовер ХС40 получил титул «Европейский автомобиль года». Несколько важных наград мы получили и в России. Сказать, что уходящий год был для нас успешным – это будет даже скромно. Уже по итогам 11 месяцев мы превысили рекордный показатель продаж за весь прошлый год и, соответственно, выходим на очередной мировой рекорд. Есть все основания полагать, что в этом году мы впервые в истории Volvo преодолеем отметку в 600 тысяч проданных автомобилей по всему миру.

- Те две модели, которые получили в этом году мировые награды, пришли в 2018 году и на российский рынок.

- Важно отметить, что пришли они с большим успехом. Например, несмотря на то, что ХС60 появился на рынке только в марте, он уже практически сравнялся по цифрам продаж с Audi Q5, который продается в России целый год и является достаточно сильным конкурентом в этом сегменте. Думаю, что в следующем году мы поборемся за призовые места в тройке лидеров.

- Что касается линейки вашей марки, представленной в России, совпадает ли она с европейским модельным рядом или в чем-то уступает?

- Традиционно мы представляем весь модельный ряд марки Volvo, кроме линейки классических универсалов. Эти модели в России представлены в версиях Cross Country, то есть универсалов повышенной проходимости, более пригодных для российских условий эксплуатации. В будущем году нас ждет Volvo V60 Cross Country, а в этом году можно купить более «крупный» автомобиль с высоким клиренсом – Volvo V90 Cross Country.

Постепенно мы будем выводить на рынок и гибридные версии автомобилей, которые уже очень хорошо зарекомендовали себя в Европе. Сегодня мы предлагаем наш флагманский внедорожник ХС90 в гибридной версии Т8, где бензиновый и электрический двигатели в совокупности дают 407 л. с. Это очень удобно для тех, кто совершает ежедневные поездки на небольшие расстояния. А в будущем году мы выведем на рынок новый ХС60 с гибридной силовой установкой, и таким образом постепенно будем дополнять модельный ряд автомобилей с электродвигателями.

- Какие самые популярные модели Volvo?

- Для России, конечно же, флагманскими моделями являются ХС60 и ХС90, которые составляют основной объем продаж.

- Мы в этом плане как-то отличаемся от Европы и всего остального мира?

- В Европе до сих пор большой популярностью пользуется модель V40 и ее модификация V40 Cross Country – суммарно они занимают третье место в общем объеме продаж. Лидером так же, как и в России, является ХС60, но традиционно сегмент маленьких автомобилей в Европе более популярен. Надо сказать, что в следующем году модель V40 Cross Country сходит с конвейера, и замены ей пока не будет. Мы видим, что глобальный тренд сейчас сместился в сторону кроссоверов, и, в частности, компактных и субкомпактных кроссоверов. На примере нашего первого субкомпактного кроссовера ХС40 мы видим, что он пользуется невероятной популярностью во всем мире. Завод в Бельгии, где производят эту модель, работает уже в три смены и все равно не справляется с потоком заказов. В ряде европейских стран ХС40 выкуплен полностью уже до июня 2019 года. К сожалению, продавать автомобили на российском рынке сегодня не так выгодно, как на китайском или американском. Тем не менее, мы имеем подтвержденные объемы поставок по всем моделям на следующий год, так что машины для россиян в 2019 году будут, в том числе и ХС40.

- Сколько времени придется ждать автомобиль ХС40 от момента заказа до поступления?

- В зависимости от комплектации 3 – 4 месяца.

- А какую из комплектаций нужно будет ждать меньше всего?

- Я думаю ту, от которой неожиданно откажется кто-то из клиентов. В России система взаимодействия дилера и клиента построена таким образом, что клиент может отказаться от машины на любой стадии до того момента, как полностью оплатил ее. Таким образом, часто бывает так, что клиент заказал автомобиль определенной комплектации, машина доехала до ДЦ и там «зависла». От таких машин дилеры стараются срочно избавиться и делают на них хорошую скидку.

- Как марка Volvo чаще реализует свои автомобили: покупатель заказывает машину «под себя» и ждет ее какое-то время, или же дилер привозит некий запас автомобилей разных комплектаций и затем предлагает клиенту выбрать из этого числа?

- По-разному. Есть определенный запас, который дилеры делают заранее с учетом самых популярных модификаций и опций, и всегда можно выбрать готовый автомобиль, тем самым сэкономив время. Но есть и другая возможность – «построить» машину под себя. Это сродни тому, как шьют костюм на заказ, и такой вариант для премиум-сегмента более характерен. Что касается сроков, то в этом случае все будет зависеть от того, на каком заводе изготавливается ваш автомобиль – в Европе, Китае или Америке. У компании Volvo уже есть производства в этих регионах.

- По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи машин марки Volvo резко возросли за последние два месяца: в июле на 2,5%; в августе на 20%; в сентябре на 27,5%; в октябре на 60%; в ноябре на 64%. В чем причина такого спроса? Декабрь, по вашему мнению, будет столь же «урожайным» или спрос начнет «остывать»?

- Все достаточно просто: начало года у нас было достаточно скромным с точки зрения объемов продаж. Это связано с тем, что мы ждали выхода на рынок ХС60 и ХС40. Эти два автомобиля очень сильно подогрели интерес к бренду, поскольку они очень яркие, более чем конкурентно способные и смогли привлечь внимание не только к себе, но и ко всей модельной линейке – благодаря им спрос на другие модели также начал расти. Этот тренд, думаю, будет продолжен. По итогам этого года мы определенно получим двузначную цифру роста продаж, поскольку за 11 месяцев уже зафиксирован 15%-ный рост, и последний месяц года обещает быть не хуже, чем в прошлом году.

Более того, на 2019 год мы имеем такие же амбициозные планы – расти и оставаться одним из самых быстроразвивающихся рынков для Volvo. Наш потенциал нам это позволяет: сейчас у нас самый сильный модельный ряд за всю историю компании, и мы видим, что даже немецкие конкуренты воспринимают нас как равных. Это видно на примере сравнительных тестов, которые регулярно проводят все автомобильные компании. Спрос на наши тестовые машины в последнее время резко возрос.

- Я хотел бы вспомнить ваше обещание «беспокоить конкурентов» и даже посоревноваться с «большой немецкой тройкой». Как, получается?

- Вполне. На примере России, возможно, это не так заметно, поскольку у нас здесь нет локального производства, и приоритеты компании сейчас находятся в стадии сильной трансформации. Не секрет, что в последние годы основной акцент делался на рынки Китая и Америки, а также Швеции, Великобритании и Германии. Но в России мы также показываем хороший рост и создаем довольно сильную конкуренцию другим брендам.

- Есть ли рынки, где вы опережаете BMW, Audi или Mercedes?

- Не все можно оценить в абсолютных числах продаж, поскольку мы – компания значительно меньшего масштаба. Например, в этом году мы надеемся продать 600 тысяч автомобилей. Подчеркну, что мы – независимый автопроизводитель, что для мирового авторынка явление уникальное. Если мы возьмем любого немецкого автопроизводителя, то чаще всего это – группа компаний в 3 – 4 раза крупнее Volvo. Тем не менее, с точки зрения дизайна, качества продукта и других параметров мы воспринимаемся с ними на равных.

- С уходом модели V40 с рынка бренд Volvo планирует уйти полностью в сегмент кроссоверов?

- Бренд Volvo в этом плане находится в выигрышной позиции по сравнению с другими марками. Исторически сложилось так, что Volvo всегда продавал больше кроссоверов, особенно в России, тогда как другие автопроизводители только сейчас начинают бороться за этот сегмент. Да, это мировой тренд, который формируется в первую очередь на том, чего хочет клиент. В частности, решение о снятии с производства модели V40 связано с этой ситуацией. Тем не менее, у нас в линейке остаются новый седан S60 и другие модели небольших автомобилей.

- Что нас ждет в 2019 году? Будут ли новые модели?

- Безусловно для России мы подготовили несколько новинок в 2019 году, которые мы уже представили и показали. Прежде всего это новый седан S60 – первый автомобиль Volvo, который будет производиться на нашем новом заводе в США. Мы надеемся, что к середине года эта модель доберется до России, а пока ориентировочный срок начала поставок – август 2019-го.

Вторая новинка – это его соплатформенный «брат», универсал повышенной проходимости V60 Cross Country. Этот автомобиль будет поставляться из Европы, поэтому уже в июне он должен появиться в России.

Важно отметить, что Volvo – это инновационная технологичная компания, она продолжает развиваться. Из традиционного автопроизводителя мы планируем превратиться в компанию, предоставляющую услуги мобильности. У нас появляются новые направления бизнеса, связанные с развитием каршеринга и других дополнительных сервисов, которые предоставляют клиенту возможность передвигаться, не приобретая автомобиль в собственность. Безусловно, производство автомобилей останется центральным элементом компании, но другие сервисы со временем будут приобретать все большее значение.

Сейчас мы активно работаем над развитием концепции приобретения автомобиля по подписке в России, и я уверен, что в следующем году мы сможем предложить этот продукт нашим клиентам. На рынках Европы и Америки этот продукт уже существует. Там он появился одновременно с запуском в продажу автомобиля ХС40 и используется, в том числе, и для этой модели.

Я поясню, что такое «подписка на автомобиль». Пользуясь подпиской, клиент заходит на сайт, выбирает понравившийся автомобиль, приезжает к дилеру, оформляет договор и вносит определенную сумму денег – аналог ежемесячной абонентской платы. В подписку включен широкий ряд сервисов таких как шиномонтаж зимней/летней резины, ТО в полном объеме, мойка, заправка и т.д. В зависимости от рынка набор сервисов может меняться, и для России этот пакет до конца пока не сформирован. Таким образом, ты пользуешься этим автомобилем, внося ежемесячную плату, но при этом, не приобретая его в собственность, не платя транспортные налоги, не имея проблем с техническим обслуживанием и т.д. Это достаточно удобная концепция, на которую есть спрос на рынке. Однако с ее внедрением есть некоторые сложности, особенно в условиях нашей бюрократической системы.

Это нечто среднее между каршерингом, лизингом и прокатом автомобиля. Существенная разница состоит только в том, что все финансы клиента остаются в его распоряжении, не нужно делать большой первоначальный взнос и можно проинвестировать средства куда-то еще. По истечении срока, на который был заключен договор подписки (обычно это год или два), клиент может отказаться от пользования этим автомобилем или переподписаться на новый .

- Можете назвать примерную сумму ежемесячного взноса при пользовании автомобилем по подписке?

- Этот вопрос комплексный и он находится в стадии изучения. Я пока не готов озвучивать цифры для России, но в Европе и США в зависимости от модели средняя ежемесячная плата по подписке составляет сумму от 500 до 1000 евро. Я хочу подчеркнуть, что при этом вы получаете не только сам автомобиль, но и набор услуг к нему.

- Расскажите немного о сервисе «доставка в автомобиль», который был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе в этом году (Ежегодная автомобильная выставка Los Angeles Auto Show – прим. ред.). Что это за услуга, когда курьер может что-то положить в багажник Volvo без своего участия? И будет ли она доступна в России?

- В ряде стран есть опция, когда ты можешь передать цифровой ключ от своего автомобиля при помощи нашей телематической системы и приложения Volvo on Call. В России эта система есть во всех автомобилях Volvo (на большинстве других рынков она предлагается как опция), она позволяет нашим клиентам управлять автомобилем на расстоянии. Таким образом, можно, например, передавать управление машиной между супругами с помощью цифрового ключа, а также есть возможность сделать цифровой ключ одноразовым и передать его курьеру. Курьер сможет открыть только багажник вашего авто, но ни в коем случае не сможет завести машину. Ключ уничтожится после его однократного использования. В преддверии новогодних праздников эта услуга, думаю, была бы очень востребована для отправки подарка не в квартиру, а в багажник своего авто. Вообще, со временем необходимость в физических ключах отпадет, а пока мы ждем подходящей возможности начать внедрять этот сервис в России.

- Насколько я знаю, в России Volvo не участвует ни в каких программах каршеринга. Это так?

- Пока что так. У нас есть собственный проект по каршерингу в Скандинавии, где компания Volvo несколько лет назад приобрела крупнейшего каршерингового оператора Швеции компанию Sunfleet. На базе этой компании была создана дочерняя компанияVolvo Cars под названием M, которая занимается глобальным развитием этого направления на другие рынки. Пока оно сфокусировано на скандинавских странах.

- В начале года у компании были планы по открытию ДЦ во Владивостоке и Калининграде, однако до сих пор эти проекты остаются только на бумаге. Почему? С чем это связано?

- Мы не нашли достаточно надежных партнеров в этих регионах. Для нас открытие новых ДЦ – это прежде всего вопрос прозрачных и долгосрочных отношений. Открыть слабый или ненадежный ДЦ – это не наша стратегия. Мы как шведская компания ведем бизнес по определенным этическим стандартам, и поэтому поиск партнера основывается, в том числе, и на их выполнении. Например, мы должны видеть, что партнер будет вести бизнес абсолютно легально, мы проводим его юридическую оценку, изучаем историю ведения бизнеса и проверяем еще множество различных параметров. Поэтому найти нового партнера для Volvo непросто.

Тем не менее, мы работаем над расширением нашей дилерской сети, и в начале следующего года у нас открывается второй дилерский центр в Екатеринбурге. В перспективе мы планируем открыть новый центр в московском регионе, а также в ряде других городов.

- Пока в Сибири всего два центра – в Красноярске и Иркутске – занимаются продажами автомобилей с пробегом. Планируете ли вы расширять дилерскую сеть по этому направлению в Сибири и на Дальнем Востоке?

- Такие планы есть, и сейчас мы работаем над открытием ДЦ в Новосибирске. Есть вероятность, что в следующем году там тоже будет дилер от компании Volvo.

- Общая тенденция последних лет – развивать направление продаж автомобилей с пробегом. Ваша программа Volvo Select действует в России уже 8 лет. Расскажите о результатах за этот год.

- Мы делаем большую ставку именно на этот сегмент продаж и активно работаем по этому направлению с дилерами. В этом году по программе Volvo Select суммарно реализовано порядка 5 – 6 тысяч автомобилей. Но мы понимаем, что здесь есть огромное пространство для дальнейшего роста, которое мы намерены и дальше развивать.

- Ваша компания уже объявила, что поднимет цены с нового года по всему модельному ряду в среднем на 1,9% (от 12 до 107 тыс. руб.). Как вы считаете, что произойдет с продажами при таком уровне цен? Какие прогнозы на 2019 год относительно 2018-го?

- Мы уверены, что наши продажи в следующем году будут расти, и этот рост составит двузначную цифру. В первую очередь это связано с появлением новых моделей на рынке, а также с повышением доступности объемообразующих моделей – ХС40 и ХС60.

- Сколько автомобилей Volvo должно продаваться в России, чтобы компания задумалась о создании здесь сборочного производства?

- Это хороший вопрос, но не в моей компетенции давать на него точный ответ. Я лишь могу выразить свое личное мнение: пока объем рынка не достигнет 20 тысяч автомобилей, о создании локального производства говорить рано. В этом году мы должны достигнуть цифры 8 тысяч проданных автомобилей в РФ, а в следующем, надеюсь, перейти отметку в 10 тысяч.

- Давайте вспомним про компанию Geely. Какие отношения у нее с Volvo? Они не являются вашими начальниками?

- На протяжении 8 лет эти две компании входят в один финансовый холдинг, и очевидно, что с точки зрения операционного управления никакого влияния на Volvo компания Geely не имеет. Мы – две совершенно автономные компании, у которых есть некоторые совместные проекты. Например, разработка автомобилей на платформе CMA, на основе которых и был создан наш кроссовер ХС40. Это исключительно технологическое сотрудничество и абсолютно нормальное явление в автомобильном мире.

- Вернемся к автомобилям: как в компании обстоят дела с гибридными, электрическими и дизельными автомобилями?

- Мы были первым автопроизводителем, которые заявил о том, что начиная с 2019 года каждая новая модель Volvo будет тем или иным образом электрифицирована. Это будет или «мягкий» гибрид, или подключаемый гибрид, который мы предлагаем сегодня с индексом Т8, или электромобиль в чистом виде.

Что же касается дизельных двигателей, то S60 – это первый автомобиль Volvo, который будет предлагаться только с бензиновым или гибридным двигателем, а дизельные версии для него не предусмотрены. Сегодня мы имеем двигатели семейства Drive-E, которые по своим характеристикам опережают существующие экологические нормы в Европе и США. Но мы заявили о том, что не будем разрабатывать новое семейство дизельных двигателей. А что касается текущих дизелей, мы уверены, что они еще долгое время будут отвечать всем экологическим требованиям, а также запросам клиентов. Мы будем предлагать их нашим покупателям до тех пор, пока на них будет спрос. Тем не менее, для нас совершенно очевидно, что роль электрификации будет расти, и к 2025 году половина продаж автомобилей Volvo будут чистыми электромобилями, еще треть – автомобили с автономным управлением, а половина машин будет продаваться по подписке. Мы осознаем, что автобизнес меняется и готовы возглавить эти направления.

На примере российского рынка мы видим, что дизельные автомобили пользуются все меньшим спросом. Если еще 5 лет назад, в общем объеме продаж такие машины занимали около 90%, то в последние 3 года прослеживается явный тренд на автомобили с бензиновым двигателем. Сегодня порядка 55% от всех продаж Volvo составляют дизельные машины и 45% - бензиновые.

- Многие компании сейчас пытаются представить какие-то модели в тех классах, где они до этого не были представлены. А что интересного может представить ваша компания? Мини-автомобиль? 7-местная версия? Возможно, 9-местный минивэн?

- Мы активно работаем над развитием беспилотных технологий и недавно представили концепт беспилотного транспортного средства 360C, который по сути является домом или офисом на колесах. Например, чтобы сейчас добраться самолетом из Москвы до Нижнего Новгорода, нужно потратить время на дорогу в аэропорт, досмотр и сам перелет. Это занимает порядка 5 часов. Это же время можно потратить на проезд по скоростной трассе в беспилотном автомобиле, где есть кровать, стол и все необходимое. При этом вы будете оставаться на связи и сможете заниматься своими делами. Вот именно над такими концепциями мобильности мы сейчас и работаем. По этому направлению мы сотрудничаем с крупными IT-компаниями, такими как Uber в США или Baidu в Китае, и видим с их стороны огромный интерес к Volvo как к компании-лидеру в области беспилотных разработок, а также лидеру в области безопасности.

- Есть мнение, что помимо самой беспилотной техники необходимо также работать над изменением законодательства и дорожной инфраструктуры. Как считают в компании Volvo, нужен ли беспилотному автомобилю заранее подготовленный путь?

- Это весьма дискуссионный вопрос. Есть разные концепции применения беспилотных ТС и технологий автопилотирования, которые подразумевают использование таких транспортных средств как в текущей инфраструктуре, так и в абсолютно новой среде. Мы работаем в обоих направлениях, поскольку только время покажет, какая из этих концепций будет более успешной.

- У Volvo есть программа персонального сервиса. Что это такое и как это будет развиваться?

- Это направление сегодня развивается очень активно. В России более половины ДЦ уже перешли на работу по программе персонального сервиса. По сути, это «семейный доктор» для автомобиля. Мы убираем лишние барьеры между клиентом и тем персоналом, который непосредственно обслуживает автомобиль. Например, наши механики, став персональными, часто дают клиентам номера своих мобильных телефонов. Клиент в любой момент может позвонить механику и задать вопросы, обсудить какие-то моменты, которые требуют внимания.

Как показывает практика, такая форма работы выгодна как клиентам, так и дилерам. Вообще, персонализация обслуживания – это сильный тренд, который сейчас очень важен в премиум-сегменте.

- Хорошо, что все больше компаний это понимают, потому что мы, потребители, всегда мечтали о своем персональном механике. И напоследок, забавный предновогодний вопрос: правда ли, что у скандинавского Санта Клауса есть личный автомобиль Volvo?

- Санта Клаус – не шведский персонаж, поскольку в Швеции есть Юль Томтен. Зимой он передвигается на санях, а летом – на классической модели Volvo Amazon.