Стали известны самые популярные марки электромобилей в России

Во второй месяц лета было продано рекордное количество электромобилей за всю историю российского авторынка. Об этом рассказал исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку. Итоги июля 2023 года».

По данным АО «ППК»*, в июле нынешнего года в России было реализовано 1106 новых электрокаров (как официально представленных на рынке, так и ввозимых по параллельному импорту). И это в 8 раз больше, чем за тот же месяц 2022-го. Лидирует тут Volkswagen – в июле «электрическая» продукция немецкой марки разошлась тиражом в 184 единицы (рост к июлю прошлого года в 8,8 раза). На втором месте находится отечественный бренд Evolute (166 шт.), который официально продает свои электрокары в РФ, а на третьем – китайский Zeekr (157 шт.). Следом идет американская Tesla (117 шт.; рост в 2,4 раза), а замыкает пятерку лидеров китайский Hongqi (76 шт.).

За 7 месяцев 2023 года в нашей стране было продано 5 522 новых электромобиля – в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. ТОП-5 марок тут практически идентичен с рейтингом июля. Volkswagen – снова первый (1103 шт., рост в 15,5 раза), Evolute – тоже второй (1029 шт.) занимают первое и второе место соответственно. А вот Tesla и Zeekr поменялись местами: американская марка поднялась на третью строчку (749 шт., +17%), а китайская опустилась на четвертую (445 шт.). На пятом месте по итогам января – июля расположился китайский бренд Voyah с результатом в 354 проданных электрокара. Он, как и Evolute, тоже официально представлен в России.

О том, какие модели электромобилей стали самыми популярными у россиян в июле нынешнего года, вы можете узнать здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».