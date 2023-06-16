Как чувствует себя рынок среднетоннажных грузовиков с пробегом?

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», по итогам 1 квартала 2023 года объем рынка среднетоннажных грузовых автомобилей (MCV) с пробегом в РФ составил 16,7 тыс. единиц. Это на 5,4% больше, чем в январе - марте прошлого года.

Эксперты отметили, что около половины этого рынка (49,5%) приходилось всего на три марки - отечественные GAZ (25,7%), KAMAZ (13,1%) и корейский Hyundai (10,7%). Возглавила этот марочный рейтинг продукция Горьковского автозавода - с большим отрывом от других: на «вторичке» куплено 4,3 тыс. таких MCV. Далее следует KAMAZ c результатом 2,2 тыс. штук. Hyundai занимает третью позицию (1,8 тыс. шт.). В пятерку брендов-лидеров вошли также ZIL (1,4 тыс. шт.) и Mitsubishi Fuso (1,3 тыс. шт.). Все перечисленные марки демонстрируют положительную динамику - в диапазоне от 1,8% до 17,6%.

В модельном рейтинге лидер остался прежний - GAZ Gazon Next с результатом 1 138 единиц. За ним расположились Hyundai HD 78 (1 058 шт.), GAZ 3310 (1003 шт.), Mitsubishi Fuso Canter (963 шт.) и GAZ 3309 (871 шт.).

В возрастной структуре этого сегмента рынка преобладают автомобили, которым 10 лет и старше (на данную категорию приходится порядка 80% от общего объема). Возраст 6 - 9 лет занимает чуть более 10% рынка. Относительно «свежих» автомобилей (до 3 лет) перепродается менее 5%. Основной контингент владельцев - физические лица (79% от общего числа). Соответственно, на юрлица приходится всего 21%.

Более подробно о ситуации на вторичном рынке поговорим в ходе специализированного форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2023», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 июня в Москве. Зарегистрироваться на форум можно тут: usedcars.autostat.ru.