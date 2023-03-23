Сколько денег тратят россияне на покупку китайских автомобилей?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что на покупку новых китайских легковых автомобилей у жителей РФ во втором полугодии 2022 года ушло более трети (36,6%) от общей суммы потраченных денег. Между тем, в первом полугодии этот показатель был втрое меньше – 11,4%.

Таким образом, с января по июнь 2022-го россияне потратили на покупку «китайцев» 105 млрд рублей, а с июля по декабрь – 209 млрд рублей, т.е. вдвое больше. Получается, что за весь прошлый год их общие траты на автомобили из КНР составили 314 млрд рублей, что соответствует 21% от всей финансовой емкости рынка (1,5 трлн рублей).

Львиная доля всех денег приходится на пять китайских брендов, среди которых особняком стоят Chery, Haval и Geely. Если в первом полугодии лидерство здесь принадлежало Haval, то во втором его уже опередил Chery. Geely – стабильно третий, EXEED – на четвертом месте, а замыкает ТОП-5 Changan.

Во сколько обходится содержание китайских (и не только) автомобилей? Это можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».