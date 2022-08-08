На покупку новых автомобилей в 1 полугодии потрачено 776 млрд рублей

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» подсчитали ёмкость российского рынка новых легковых автомобилей в 1 полугодии 2022 года. Этот показатель составил 775,8 млрд рублей – в 2 раза меньше, чем в январе – июне прошлого года (1530 млрд руб.). По сути, это те деньги, которые жители нашей страны потратили на покупку новых машин.

Больше всего денежных средств у них ушло на то, чтобы стать обладателями новых легковых автомобилей корейской марки Kia – 87,6 млрд рублей. На втором месте находится продукция Hyundai (71,5 млрд руб.). Немногим меньший результат у отечественной LADA (71,1 млрд руб.), которая занимает третью строчку нашего рейтинга.

Далее располагаются Toyota (68,5 млрд руб.), BMW (64,8 млрд руб.), Mercedes-Benz (57,7 млрд руб.), Renault (40,5 млрд руб.). Более 30 млрд составила ёмкость рынка у брендов Nissan (31,7 млрд руб.) и Volkswagen (30,4 млрд руб.). А замыкает десятку лидеров по ёмкости рынка в 1 полугодии китайский Haval с результатом 26,8 млрд рублей.

При этом у российской марки LADA – самая низкая средневзвешенная цена в ТОП-10 (чуть более 1 млн рублей). А самая высокая она – у немецкого премиум-бренда BMW (7,2 млн рублей). Эксперты отмечают, что в сравнении с прошлогодними результатами у всей десятки марок наблюдается падение ёмкости рынка, причем у большинства она снизилась почти вполовину. Хуже других обстоит ситуация у Volkswаgen (-65,3%), а лучше всего – у Haval (-7,8%).

Во сколько обходится содержание автомобилей этих (и других) марок – можно быстро рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».