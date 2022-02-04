Какие автомобили самые популярные в структуре происхождения марок?

Прошлый год прошел под знаком роста цен и дефицита новых автомобилей у дилеров. Но к примеру, китайские марки нарастили свою долю на рынке легковых машин вдвое, и теперь она превышает 7%. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также определили, какую часть на нашем рынке занимают другие марки, в зависимости от страны происхождения. А заодно выяснили, какая модель является лидером каждого сегмента по итогам 2021 года.

Выяснилось, что больше всего в нашей стране продается новых легковых автомобилей европейских брендов – 28,7% от от общего количества. А примерно каждый десятый из них – это лифтбек Volkswagen Polo (10,6%).

Следом идут «корейцы» с долей 24,5% рынка. При этом на семейство Kia Rio здесь приходится 22,1%. Еще более «харизматично» выглядит «российский сектор» рынка (23,1%), около трети которого занимает LADA Vesta (32,1%). Напомним, что именно «Веста» стала самым продаваемым автомобилем в России в минувшем году.

А вот резко выросшие в прошлом году «китайцы» заняли долю рынка в 7,5%. Здесь самая востребованная модель – Chery Tiggo 7 Pro. Ее доля в сегменте сопоставима с долей европейского лидера и составляет 12,2% от всех проданных новых китайских автомобилей.

Доли остальных марок по странам происхождения, а также их моделей-лидеров, представлены на картинке.

Какие из этих моделей меньше теряют в цене? Об этом вы узнаете 16 февраля – в рамках форума автобизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка» эксперты агентства «АВТОСТАТ» огласят итоги ежегодной национальной премии «Residual value – 2022» (сохранность остаточной стоимости автомобиля). Подробная инофрмация доступна по ссылке.