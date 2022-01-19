Динамика продаж автомобилей по сегментам в 2021 году

В минувшем году продажи новых легковых автомобилей в России составили 1 млн 535,9 тыс. единиц, что на 3,3% больше по сравнению с результатом 2020 года. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в большинстве (6 из 8) представленных сегментов рынка наблюдается положительная динамика. В «минус» ушли сегменты В (-4,5%) и С (-28,5%). Лучший рост (+21,1%) продемонстрировали купе и кабриолеты.

Традиционно самым крупным сегментом российского рынка остается SUV. Так, за прошедший год было продано 787,3 тыс. новых кроссоверов и внедорожников (+9,2%), что составило больше половины (51,3%) от общего количества реализованных легковых машин в России. Подобное произошло впервые в стране. Лидерство здесь удерживает Hyundai Creta (68,1 тыс. шт.; -7,4%), за которой следуют LADA Niva (51,2 тыс. шт.; +4,8%) и Renault Duster (41,5 тыс. шт.; +31,1%).

На втором месте находится сегмент В, доля которого за прошлый год составила 34,8%. Автомобили этого класса в январе – декабре 2021 года разошлись тиражом в 534 тыс. экземпляров (-4,5%). Лидирует здесь отечественная LADA Vesta (113,7 тыс. шт.; +6%). На втором месте по объемам продаж находится LADA Granta (111,4 тыс. шт.; -11,6%), а замыкает тройку лидеров Kia Rio (82,9 тыс. шт.; -5,8%).

Далее, с огромным отставанием, следует сегмент D, на долю которого в 2021 году пришлось 5,5%. Реализация машин этого класса составила 84,4 тыс. единиц, показав при этом рост на 18,3%. Отметим также, что доля каждого из оставшихся сегментов составляет менее 3%, а среди пикапов и купе/кабриолетов она даже не дотягивает до 1%. Информация об их продажах и моделях-лидерах представлена на картинке.

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